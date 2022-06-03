mucherino
12:12:23 Protezione Civile Regione Campania: rischio "Ondate di calore" fino a lunedì.

Temperature al di sopra delle medie stagionali ed elevato tassi di umidità.

 La Protezione Civile della Regione Campania comunica che potranno verificarsi condizioni di criticità per rischio da ondata di calore.

Si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5÷7°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60÷70% e in condizioni di scarsa ventilazione.

La Protezione Civile della Regione raccomanda agli enti competenti di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione.

 

