mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

16:36:28 Lei non si dà pace. "Vorrei solo capire il perchè. Forse per il bene che faccio?".

Una domanda ancora senza risposta mentre Proseguono le indagini dei carabinieri per provare a risalire alle autrici dell'aggressione subita a Torre del Greco (Napoli) da una donna di 52 anni.

Ha denunciato ai militari dell'Arma della stazione Centro della città vesuviana di essere stata raggiunta al viso da liquido urticante lanciato da una delle due occupanti di un'auto la cui conducente si era fermata tra via Vittorio Veneto e via Circumvallazione, richiamando l'attenzione della cinquantaduenne, che per questo motivo si era avvicinata alla vettura.

In particolare si stanno scandagliando le telecamere pubbliche e private attive nella zona, posta nel centro cittadino, che possa avere catturato i momenti dell'aggressione, che stando al racconto della. si sarebbe verificata attorno alle 9.30.

 

FIAS_CASERTA
zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:174 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:250 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:428 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next