16:36:28 Lei non si dà pace. "Vorrei solo capire il perchè. Forse per il bene che faccio?".

Una domanda ancora senza risposta mentre Proseguono le indagini dei carabinieri per provare a risalire alle autrici dell'aggressione subita a Torre del Greco (Napoli) da una donna di 52 anni.

Ha denunciato ai militari dell'Arma della stazione Centro della città vesuviana di essere stata raggiunta al viso da liquido urticante lanciato da una delle due occupanti di un'auto la cui conducente si era fermata tra via Vittorio Veneto e via Circumvallazione, richiamando l'attenzione della cinquantaduenne, che per questo motivo si era avvicinata alla vettura.

In particolare si stanno scandagliando le telecamere pubbliche e private attive nella zona, posta nel centro cittadino, che possa avere catturato i momenti dell'aggressione, che stando al racconto della. si sarebbe verificata attorno alle 9.30.