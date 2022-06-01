21:54:20 Sarebbe stata avvicinata da una donna alla guida di un'auto e, quando si è accostata alla vettura richiamata da una richiesta della conducente, un'altra donna le ha lanciato sul viso del liquido urticante.

È quanto ha denunciato ai carabinieri di Torre del Greco (Napoli) una donna di 52 anni, che a causa di questo gesto - assai simile nella dinamica ma fortunatamente non nelle conseguenze a quello verificatosi a Napoli - ha riportato, come da referto medico, una ''dermatite da caustici con severo edema del volto e dolorosa congiuntivite'', giudicata guaribile in quindici giorni.

L'episodio, risalente a ieri mattina, è stato denunciato ieri sera ai militari dell'Arma. La donna ha spiegato di essersi trovata in via Vittorio Veneto, arteria centrale della città vesuviana, quando è stata avvicinata da un'autovettura di colore grigio. All'interno dell'abitacolo vi erano due donne, le quali hanno richiamato la sua attenzione con un gesto. Quando la 52enne si è avvicinata al finestrino della portiera lato conducente, l'altra donna che sedeva sul lato del passeggero le ha scaraventato del liquido sul viso.