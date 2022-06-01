mucherino
12:22:02 E’ sotto choc la comunità di San Marcellino: Nicola Della Volpe non ce l’ha fatta. Il 29enne è deceduto dopo cinque giorni a causa delle ferite riportate in un terribile incidente stradale in via Lazio a San Marcellino.

Ragazzo stimato e voluto bene da tutti, lascia un vuoto enorme in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo oltre ad un bimbo piccolo che crescerà senza l’affetto del suo papà.

Lo dimostrano gli innumerevoli post pubblicati sui social che testimoniano quanto sconforto abbia causato tale tragedia.

«Una notizia così dolorosa, come la morte di una persona conosciuta, ci getta sempre nello sconforto, ancor di più quando si apprende che a perdere la vita è un giovane ragazzo, che aveva ancora tanti sogni da realizzare, speranze e progetti, la vita ancora tutta da prendere a morsi, traguardi da raggiungere e gioie da condividere con il figlio, la fidanzata e le persone care – scrivono affranti i rappresentanti del comitato festeggiamenti -

Oggi abbiamo perso tutti qualcosa, la

famiglia, gli amici, tutti quelli che gli hanno

voluto bene ma anche chi, almeno una volta, ha incrociato Nicola per la strada.

Oggi ci sentiamo tutti un po' più soli».

In segno di lutto l’Asd Tre Torri San Marcellino ha rinviato la festa per la promozione. Nicola era molto conosciuto nel suo paese e ad Aversa dove gestiva il ristorante Brigata 41.

 

