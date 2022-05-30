15:50:50 Continua a calare il numero dei positivi in provincia di Caserta: non si registrano morti nelle ultime 24 ore.
I guariti sono 124, mentre i nuovi positivi 117 con un calo di sette unità per un totale di 4618 positivi.
La percentuale di contagio è del 12,77%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 433 casi seguito da Aversa con 244 casi
188 i casi a Maddaloni,
167 i casi a Marcianise,
166 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
139 i casi a Mondragone,
130 i casi a Sessa Aurunca,
119 i casi a Orta di Atella,
114 i casi a San Nicola la Strada, Trentola Ducenta,
109 i casi a Castel Volturno,
99 i casi a Capua,
92 i casi a Casal di Principe,
89 i casi a Lusciano,
82 i casi a San Marcellino,
80 i casi a San Felice a Cancello,
77 i casi a San Cipriano d’Aversa,
75 i casi a Sant’Arpino,
73 i casi a San Prisco,
71 i casi a Casagiove,
68 i casi a Macerata Campania,
65 i casi a Capodrise,
63 i casi a Piedimonte Matese,
61 i casi a Gricignano d’Aversa, Teverola,
60 i casi a Parete, Santa Maria a Vico,
59 i casi a Portico di Caserta,
57 i casi a Villa di Briano,
53 i casi a Succivo, Teano,
51 i casi a Casapulla,
50 i casi a Recale,
46 i casi a Casaluce, Pietramelara,
44 i casi a Pignataro Maggiore,
43 i casi a San Tammaro, Vitulazio,
42 i casi a Cellole,
41 i casi a Calvi Risorta, Carinola, Vairano Patenora,
39 i casi a Cesa,
37 i casi a Caiazzo,
36 i casi a Bellona,
35 i casi a Alife,
33 i casi a Casapesenna,
32 i casi a Rocca d’Evandro, San Marco Evangelista,
30 i casi a Sparanise, Villa Literno,
29 i casi a Carinaro, Riardo,
28 i casi a Pietravairano, Presenzano, Sant’Angelo D’Alife,
27 i casi a Arienzo,
26 i casi a Frignano,
24 i casi a Cervino, Mignano Monte Lungo, Roccamonfina,
23 i casi a Cancello ed Arnone,
22 i casi a Grazzanise,
21 i casi a Alvignano, Formicola,
20 i casi a Curti,
17 i casi a Francolise,
15 i casi a Castel di Sasso, Valle di Maddaloni,
14 i casi a Falciano del Massico, Pastorano, Ruviano,
13 i casi a Ailano, Capriati al Volturno, San Potito Sannitico,
12 i casi a Camigliano, Gioia Sannitica,
11 i casi a Baia e Latina, Caianello,
10 i casi a Dragoni, Giano Vetusto, Raviscanina, Santa Maria la Fossa
9 i casi a Castello del Matese, Liberi, Pontelatone, Prata Sannita, San Pietro Infine,
8 i casi a Castel Morrone, Piana di Monte Verna,
7 i casi a Pratella,
6 i casi a Galluccio,
5 i casi a Fontegreca, Letino, Marzano Appio, Roccaromana, Tora e Piccilli,
4 i casi a Ciorlano,
3 i casi a Rocchetta e Croce, San Gregorio Matese,
2 i casi a Gallo Matese,
1 i casi a Castel Campagnano, Conca della Campania, Valle Agricola.