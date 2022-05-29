09:14:41 CASAGIOVE. La vostra amministrazione è alla guida della città da un anno e mezzo, dottore Comes rispetto al primo bilancio che avete approvato come è cambiata la situazione finanziaria dell’ente?

«Le finanze del Comune di Casagiove sono solide. Lo sono da sempre, perché dei soldi dei cittadini, quali che fossero stati i responsabili politici del bilancio o i dirigenti della ragioneria, sono stati utilizzati con correttezza, con senso dell’equilibrio e con grande attenzione.

Il conto consuntivo 2021, approvato di recente, conferma il trend positivo e segnala alcuni essenziali pilastri su cui si basa la sua solidità: disponibilità di cassa e, dunque, nessun ricorso ad anticipazioni e nessun costo per interessi passivi; un solido avanzo di amministrazione e nessun disavanzo, un costo per il personale che supera di poco un quarto delle spese complessive dell’ente, nessun nuovo mutuo acceso, solidi gli indici di equilibrio del bilancio e nessun rischio di dissesto emerge dagli specifici indicatori. Questi i numeri; dietro di essi l’attività svolta in un anno intero.

La carenza grave di personale e di specifiche professionalità ha richiesto procedure accelerate di assunzioni da graduatorie già aperte. La necessità di arrivare a dare regole urbanistiche definite e indicare direzioni chiare di sviluppo della città sono l’essenza degli indirizzi di Piano approvati, fondamentali per un confronto aperto sui contenuti e per adottare in quest’anno il Piano Urbanistico. Nonostante l’imperversare della pandemia e le restrizioni derivatene, si è costruito un intenso reticolo di attività culturali incentrate nel grande contenitore del Quartiere Militare Borbonico; attività che ha connotato il Comune di Casagiove quale punto di attenzione e di attrazione della cultura di Terra di Lavoro.

Le attività sociali, di assistenza e di vicinanza al bisogno hanno conosciuto iniziative costanti e attenzione ai deboli, espressisi, non solo in relazione al sostegno diretto, ma anche con iniziative di carattere generale. Lo stesso è avvenuto per assicurare alla scuola, in un momento decisamente difficile, il necessario apporto e tutta la collaborazione possibile. Tra le realizzazioni a valenza sociale e di riqualificazione urbana e territoriale vanno annoverati: l’adesione al costituendo Parco dei Monti Tifatini, il completamento del progetto degli Orti sociali, la riqualificazione delle villette di Parco Merola, Antonucci, Don Diana e Rione S. Caterina.

La progettazione e l’avvio dei lavori per la riqualificazione dell’ex mattatoio Comunale destinato ad attività teatrali, la progettazione del Parcheggio della Scuola Rodari in Via XXV Aprile, il rifacimento ex novo del sistema dell’impianto di riscaldamento della scuola Pascoli, e, nella stessa Scuola, la riqualificazione di impianto sportivo con intervento pubblico/privato, il ritorno del servizio di Trasporti Pubblici, inesistente da quindici anni. Il sostegno convinto al Comitato Amici di Coccagna per la realizzazione di un Parco Pubblico nello spazio verde dell’ex Abetaia. La definitiva acquisizione del terreno confiscato alla camorra, la sua caratterizzazione e la progettazione su di esso di un centro culturale ed educativo per i ragazzi, la progettazione e l’appalto dei lavori di risistemazione dello svincolo della variante ANAS di Via Tifata, la messa in sicurezza del tratto scoperto dell’Alveo Cupariello, il progetto esecutivo per il rifacimento del manto stradale dell’Appia, un piano generale di video sorveglianza sostenuto con pubblico finanziamento. La potatura di circa mille alberi senza cura da molti anni.

Si è avviata la pratica per l’accreditamento al Servizio Civile Universale e si sono definiti progetti di Pubblica Utilità per i percettori di reddito di cittadinanza. Non secondaria per l’educazione alla democrazia, la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Non so se si poteva fare di meglio. Qualcuno lo dirà, ma com’è noto, parlare è mestiere assai facile e ampiamente praticato».

Casagiove parteciperà all’azienda speciale per le politiche sociali: quali saranno le differenze sul piano finanziario e quelle sul piano dei servizi rispetto all’ambito?

«La costituzione dell’azienda – Distretto Regio Caserta C01 - si è resa necessaria perché strumento più efficiente e moderno finalizzato a garantire in modo omogeneo i livelli essenziali delle prestazioni sociali e una gestione unitaria del piano di zona. L’azienda si fonda sul presupposto della pariteticità tra tutti gli attori, indipendentemente dal numero di abitanti. Spero che i riverberi del dissesto infinito di Caserta non pesino anche qui. L’azienda è persona giuridica autonoma e può concorrere direttamente a finanziamenti pubblici. Auspichiamo tutti ci sia un salto di qualità dei progetti e dei servizi erogati all’altezza delle attese e della domanda crescente delle fasce deboli. Ovvio che i fattori di successo dell’impresa avviata non potranno prescindere dalla qualità, competenza e autonomia delle persone che dovranno dirigerla e nella quale dovranno lavorare, scelte fuori da logiche lottizzatorie. I Comuni partecipano ancora con quote rapportate al numero degli abitanti e non dovrebbero esserci appesantimenti di spesa».

La vostra amministrazione ha un’idea molto chiara rispetto alla raccolta differenziata il cui potenziamento va accompagnato da impianti adeguati: a che punto siamo sotto questo aspetto?

«Il piano regionale impianti è all’anno zero. Caserta è ferma al biodigestore che nessuno vuole. I costi di conferimento in discarica o in impianto di trattamento sono proibitivi. L’Ente d’Ambito non è ancora un riferimento. Allora, saltando in corsa su un bando PNNR, abbiamo progettato isola ecologica e due compostiere. Se finanziato il progetto complessivo razionalizza il sistema e taglia i costi del servizio, riduce la tariffa da applicare e la spesa a carico del cittadino».

Il Pnrr: un progetto che potrebbe essere determinante per Casagiove.

«PNNR è una grande opportunità. Non avevamo un parco progetti definito. Ne abbiamo adattato di esistenti, ne abbiamo prodotti a tambur battente per ogni bando al quale ci è stato concesso di partecipare. I progetti candidati a finanziamento riguardano scuole, palestre e mense; l’isola ecologica, le compostiere e un sistema mangiaplastica; la valorizzazione di un bene confiscato alle camorre; la messa in sicurezza del territorio da rischio geologico ( Via Cavealte, Via Gramsci, Alvei); la progettazione per Centro operativo Comunale della protezione civile, della chiesetta di Piazza degli Eroi e della messa in sicurezza del Quartiere Militare Borbonico; poi, Palazzo Mauro ex Scuola Don Milani e infine interventi di modernizzazione per la transizione al digitale avanzato»..

Personale, quota 100 è stato il primo grande ostacolo che avete affrontato: Casagiove è pronta ad aprire una stagione di concorsi?

«Il Comune di Casagiove spendeva 3,2 milioni di € per il personale nel 2011, oggi solo 2,2. Ha una struttura ridotta all’osso, ma non è solo un problema di numeri da far crescere, bensì di figure professionali nuove, giovani e dotate di passione civile e consapevoli che lavorare per la città richiede impegno, responsabilità e spirito di servizio. Alcune di queste figure sono necessarie ed urgenti per rafforzare l’Ufficio Tecnico, supportare la domanda di Servizi Sociali, per operare un efficace controllo di Gestione, per percorrere la transizione al digitale. Poi, certo sarà il concorso la strada maestra per selezionare risorse. Serio, idoneo a far emergere competenze e attitudini, senza clientelismi e familismi che sono una delle cause non secondarie dei mali della pubblica amministrazione».