12:38:00 Continua a calare il numero dei positivi in provincia di Caserta: il report dell’Asl fa registrare una diminuzione di 339 casi rispetto a ieri.

Sono stati 596 i guariti contro 258 nuovi positivi. Il numero totale dei contagiati attuali è di 4815 con un tasso di positività dell’11,01%.

La brutta notizia è però che si registra ancora un decesso.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 433 casi seguito da Aversa con 244 casi

188 i casi a Maddaloni,

167 i casi a Marcianise,

166 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

139 i casi a Mondragone,

130 i casi a Sessa Aurunca,

119 i casi a Orta di Atella,

114 i casi a San Nicola la Strada, Trentola Ducenta,

109 i casi a Castel Volturno,

99 i casi a Capua,

92 i casi a Casal di Principe,

89 i casi a Lusciano,

82 i casi a San Marcellino,

80 i casi a San Felice a Cancello,

77 i casi a San Cipriano d’Aversa,

75 i casi a Sant’Arpino,

73 i casi a San Prisco,

71 i casi a Casagiove,

68 i casi a Macerata Campania,

65 i casi a Capodrise,

63 i casi a Piedimonte Matese,

61 i casi a Gricignano d’Aversa, Teverola,

60 i casi a Parete, Santa Maria a Vico,

59 i casi a Portico di Caserta,

57 i casi a Villa di Briano,

53 i casi a Succivo, Teano,

51 i casi a Casapulla,

50 i casi a Recale,

46 i casi a Casaluce, Pietramelara,

44 i casi a Pignataro Maggiore,

43 i casi a San Tammaro, Vitulazio,

42 i casi a Cellole,

41 i casi a Calvi Risorta, Carinola, Vairano Patenora,

39 i casi a Cesa,

37 i casi a Caiazzo,

36 i casi a Bellona,

35 i casi a Alife,

33 i casi a Casapesenna,

32 i casi a Rocca d’Evandro, San Marco Evangelista,

30 i casi a Sparanise, Villa Literno,

29 i casi a Carinaro, Riardo,

28 i casi a Pietravairano, Presenzano, Sant’Angelo D’Alife,

27 i casi a Arienzo,

26 i casi a Frignano,

24 i casi a Cervino, Mignano Monte Lungo, Roccamonfina,

23 i casi a Cancello ed Arnone,

22 i casi a Grazzanise,

21 i casi a Alvignano, Formicola,

20 i casi a Curti,

17 i casi a Francolise,

15 i casi a Castel di Sasso, Valle di Maddaloni,

14 i casi a Falciano del Massico, Pastorano, Ruviano,

13 i casi a Ailano, Capriati al Volturno, San Potito Sannitico,

12 i casi a Camigliano, Gioia Sannitica,

11 i casi a Baia e Latina, Caianello,

10 i casi a Dragoni, Giano Vetusto, Raviscanina, Santa Maria la Fossa

9 i casi a Castello del Matese, Liberi, Pontelatone, Prata Sannita, San Pietro Infine,

8 i casi a Castel Morrone, Piana di Monte Verna,

7 i casi a Pratella,

6 i casi a Galluccio,

5 i casi a Fontegreca, Letino, Marzano Appio, Roccaromana, Tora e Piccilli,

4 i casi a Ciorlano,

3 i casi a Rocchetta e Croce, San Gregorio Matese,

2 i casi a Gallo Matese,

1 i casi a Castel Campagnano, Conca della Campania, Valle Agricola.

