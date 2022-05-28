11:10:18 NUSCO. Folla a Nusco per i funerali di Ciriaco De Mita, celebrati alle 18.30 dal vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Pasquale Cascio.

Gli ingressi alla piccola cattedrale di Nusco sono stati contingentati: la strada d'accesso è stata transennata, con un maxischermo montato in una piazza a circa duecento metri dalla chiesa.

Al rito hanno preso parte il capo dello Stato, Sergio Mattarella, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il governatore Vincenzo De Luca, il sindaco di Benevento Clemente Mastella (a lungo portavoce del segretario dc negli anni Ottanta) e numerosi esponenti della politica, dagli ex ministri Angelino Alfano e Nicola Mancino a Giuseppe Gargani, storico ex dc:

"Mi mancheranno i suoi rimproveri", ha detto ai cronisti. Pierferdinando Casini ha sottolineato: "Tutta la gente che c'è qui dimostra cos'era la Democrazia Cristiana. Credo che sia il momento del tributo e forse anche di una rivalutazione storica".

A rappresentare la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica Ettore Rosato e Sergio Puglia.

Giuseppe Sorbo