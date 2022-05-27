mucherino
piscitelli
piccerillo
FIAS_CASERTA
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

(Foto Giuseppe Sorbo)18:11:48 Malore per Gianni Fabbris, portavoce del coordinamento Unitario degli allevatori bufalini, che da dieci giorni sta attuando lo sciopero della fame per protestare contro il piano regionale di eradicazione della brucellosi e della Tbc bufalina, di cui viene chiesta la sospensione e la modifica nel senso di rendere effettiva la vaccinazione e abbandonare la strada degli abbattimenti.

In quasi dieci anni sono state abbattute 140mila bufale provenienti da allevamenti situati soprattutto in quattro comuni focolaio del Casertano - sono Grazzanise, Santa Maria la Fossa, Cancello e Arnone e Castel Volturno - ma solo l'1,4% delle bufale è poi risultata, da analisi post mortem, effettivamente malata.

Lo sciopero della fame è attuato da Fabbris e da un secondo compagno che ogni 24 ore cambia; nei giorni scorsi hanno affiancato Fabbris il segretario generale della CNA Campania Nord Francesco Geremia, allevatori e anche l'ex direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop Antonio Lucisano.

    In questi giorni gli allevatori, che hanno ricevuto anche la solidarietà e il sostegno di associazioni antimafia come il Comitato Don Diana e Libera, si sono rivolti in più di una circostanza al ministro della Salute Speranza chiedendo un incontro allargato anche al ministro dell'agricoltura Patuanelli. Fabbris ha avuto seri problemi di pressione (prende solo un cappuccino di mattina e poi beve acqua) e sono dovuti intervenire i sanitari del 118.

 

zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:181 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:368 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:355 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next