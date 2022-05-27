mucherino
16:24:24 “La Regione Campania continua a mistificare la realtà sull’emergenza brucellosi.  Non si confrontano per costruire soluzioni concrete ed ora sono passati alla caccia alle streghe”. Così Massimo Grimaldi, consigliere regionale di Forza Italia in Campania e questore al personale. 

“Ipotizzare la presenza di infiltrazioni camorristiche tra gli allevatori che, giustamente, protestano e che indicano altri percorsi ha – aggiunge - il solo obiettivo di delegittimare il movimento, indebolire le ragioni”. 

”Lo impediremo noi, lo impediranno gli allevatori che continueranno, con civiltà e determinazione, a rappresentare le loro ragioni” conclude.

