16:24:24 “La Regione Campania continua a mistificare la realtà sull’emergenza brucellosi. Non si confrontano per costruire soluzioni concrete ed ora sono passati alla caccia alle streghe”. Così Massimo Grimaldi, consigliere regionale di Forza Italia in Campania e questore al personale.
“Ipotizzare la presenza di infiltrazioni camorristiche tra gli allevatori che, giustamente, protestano e che indicano altri percorsi ha – aggiunge - il solo obiettivo di delegittimare il movimento, indebolire le ragioni”.
”Lo impediremo noi, lo impediranno gli allevatori che continueranno, con civiltà e determinazione, a rappresentare le loro ragioni” conclude.