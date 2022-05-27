12:49:55 PORTICO DI CASERTA. Una corte gremita, un fiume di persone accorso per ascoltare e sostenere la lista "Avanti Portico Ancora Insieme" con Giuseppe Oliviero sindaco.

L'entusiasmo tangibile è stato il filo conduttore di una serata di confronto, di festa e non da meno di un'analisi attenta e puntuale da parte del candidato sindaco e attuale primo cittadino Oliviero dell'operato degli ultimi cinque anni.

Ad introdurre l'intervento di Giuseppe Oliviero è stato l'attuale vicesindaco di Portico, Anna Gravina: "Il vero cambiamento è iniziato cinque anni fa, quando con Giuseppe Oliviero si è deciso di perseguire un solo obiettivo: amministrare nella totale legalità e trasparenza. A chi insinua che la mia non candidatura dipenda da ragioni forti, io rispondo questa sera con la mia presenza e con il continuo supporto che continuerò a dare alla squadra".

Ad affiancare Oliviero e suoi anche l'assessore Enzo Iodice.

"Più volte, all'inizio del mio mandato, dissi che non avremmo potuto fare miracoli e non potevamo fare promesse roboanti perché temevamo che la situazione dei conti del comune fosse complicata.Purtroppo mi sbagliavo, la situazione non era complicata ma disastrosa"- ha esordito così il primo cittadino.

"Quando ci siamo insediati abbiamo fatto fare subito una ricognizione finanziaria e abbiamo trovato un disavanzo di oltre 3 milioni di euro insieme ad una marea di decreti ingiuntivi e pignoramenti e il caos più totale nell’area finanziaria. Potevo fare finta di niente e accumulare debiti su debiti ma, invece, ho scelto la strada della responsabilità, una strada che, finalmente, vede il Comune di Portico ritornare nell’ordine contabile. .Il fatto che stiamo rimettendo i conti in ordine non lo diciamo solo noi ma lo afferma anche il responsabile dell’area finanziaria e soprattutto l’organismo di revisione che ha dato parere favorevole al rendiconto"

Portico sta diventando un grande cantiere, sono già partiti da mesi i lavori per il collettore attesi da 30 anni. Stiamo ristrutturando la casa comunale, sono iniziati i lavori anche presso la scuola di via Collodi, costruiremo il nuovo edificio scolastico a via Principe di Piemonte, completeremo l’ammodernamento della rete elettrica e la videosorveglianza. Stiamo installando i compattatori, abbiamo progettato l’isola ecologica. A questo si aggiungono i fondi PNRR per il campo sportivo e la pista ciclabile - ha continuato il candidato sindaco.

A presentarsi nel corso della serata sono stati tutti i candidati che a turno hanno spiegato al pubblico il motivo della propria candidatura.

Sul palco insieme alle donne e gli uomini di "Avanti Portico" anche il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero il quale ha affermato:

"Cinque anni fa è cominciata la lunga marcia dei cittadini di Portico verso la scelta consapevole di rinnovarsi. Sceglieranno questa volta di continuare a farlo per restituire a sé stessi e ai propri figli un futuro migliore. In questi cinque anni, l'amministrazione ha fornito le infrastrutture, come le scuole per esempio. Oggi è allora tempo di costruire su queste solide basi la vera svolta sociale e culturale di Portico" .

Non è passata inosservata la presenza tra la gente del campione di boxe Clemente Russo, il quale ha tenuto a manifestare la sua vicinanza alla squadra guidata da Oliviero.

Alla serata ha partecipato anche il Presidente Interregionale della Comunità marocchina Oussama Badri.