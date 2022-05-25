Tre vittime: è questo il bilancio pesantissimo dei decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore a causa del Covid. Il numero dei contagiati continua a calare arrivando a 5833 casi, grazie ai 574 guariti contro i 307 nuovi positivi per un calo di 270 unità.
E’ del 10,73% la percentuale di positività.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 536 casi seguito da Aversa con 323 casi
239 i casi a Maddaloni,
228 i casi a Marcianise,
213 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
157 i casi a Mondragone, Orta di Atella,
153 i casi a Sessa Aurunca,
147 i casi a Trentola Ducenta,
138 i casi a San Nicola la Strada,
117 i casi a Capua, Castel Volturno,
111 i casi a Casal di Principe,
106 i casi a Lusciano,
94 i casi a San Cipriano d’Aversa, San Marcellino,
92 i casi a Sant’Arpino,
90 i casi a San Felice a Cancello, San Prisco,
85 i casi a Santa Maria a Vico,
78 i casi a Macerata Campania,
73 i casi a Succivo,
72 i casi a Casagiove, Portico di Caserta, Villa di Briano,
71 i casi a Cesa,
68 i casi a Parete,
67 i casi a Capodrise, Casaluce, Teverola,
65 i casi a Piedimonte Matese,
64 i casi a Teano,
58 i casi a Casapulla,
57 i casi a Recale,
56 i casi a Vitulazio,
54 i casi a Cellole, Gricignano d’Aversa, Pietramelara,
53 i casi a Carinola,
49 i casi a Casapesenna,
47 i casi a Caiazzo, Calvi Risorta, Pignataro Maggiore,
46 i casi a San Tammaro,
44 i casi a San Marco Evangelista,
42 i casi a Villa Literno,
41 i casi a Vairano Patenora,
40 i casi a Alife,
39 i casi a Sparanise,
37 i casi a Sant’Angelo D’Alife,
36 i casi a Bellona,
35 i casi a Frignano,
33 i casi a Grazzanise,
32 i casi a Rocca d’Evandro,
29 i casi a Carinaro,
28 i casi a Riardo,
27 i casi a Mignano Monte Lungo,
26 i casi a Arienzo, Presenzano,
25 i casi a Alvignano, Cervino, Formicola,
24 i casi a Cancello ed Arnone, Curti, Francolise, Roccamonfina,
22 i casi a Pietravairano,
21 i casi a Pastorano, Valle di Maddaloni,
20 i casi a Castel di Sasso,
18 i casi a Castello del Matese,
17 i casi a Baia e Latina, Raviscanina,
16 i casi a Camigliano, Ruviano,
15 i casi a Capriati al Volturno,
14 i casi a Falciano del Massico, Gioia Sannitica,
13 i casi a Castel Morrone, San Potito Sannitico,
12 i casi a Ailano,
11 i casi a Caianello, Galluccio,
10 i casi a Dragoni, Giano Vetusto, Pontelatone,
9 i casi a Prata Sannita, San Pietro Infine,
8 i casi a Letino, Liberi, Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli,
7 i casi a Piana di Monte Verna,
6 i casi a Fontegreca, Marzano Appio, Pratella, Roccaromana,
4 i casi a Ciorlano, San Gregorio Matese,
3 i casi a Castel Campagnano, Gallo Matese, Rocchetta e Croce,
2 i casi a Conca della Campania,
1 i casi a Valle Agricola.
Sono 2354 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 18905 test effettuati per un indice di contagio pari al 12,45%, in calo di un paio di punti circa rispetto al dato fatto registrare ieri pari al 14,13%.
Nove le nuove vittime nelle ultime 48 ore cui si aggiunge un altro decesso precedente registrato nella giornata di ieri.
Migliora la situazione sul versante ospedaliero: i posti letto occupati nelle intensive sono 25 (-4), quelli in degenza 434 (-19).