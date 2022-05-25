mucherino
Tre vittime: è questo il bilancio pesantissimo dei decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore a causa del Covid. Il numero dei contagiati continua a calare arrivando a 5833 casi, grazie ai 574 guariti contro i 307 nuovi positivi per un calo di 270 unità.

E’ del 10,73% la percentuale di positività.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 536 casi seguito da Aversa con 323 casi

239 i casi a Maddaloni,

228 i casi a Marcianise,

213 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

157 i casi a Mondragone, Orta di Atella,

153 i casi a Sessa Aurunca,

147 i casi a Trentola Ducenta,

138 i casi a San Nicola la Strada,

117 i casi a Capua, Castel Volturno,

111 i casi a Casal di Principe,

106 i casi a Lusciano,

94 i casi a San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, 

92 i casi a Sant’Arpino,

90 i casi a San Felice a Cancello, San Prisco,

85 i casi a Santa Maria a Vico,

78 i casi a Macerata Campania,

73 i casi a Succivo,

72 i casi a Casagiove, Portico di Caserta, Villa di Briano,

71 i casi a Cesa,

68 i casi a Parete,

67 i casi a Capodrise, Casaluce, Teverola,

65 i casi a Piedimonte Matese,

64 i casi a Teano,

58 i casi a Casapulla,

57 i casi a Recale,

56 i casi a Vitulazio,

54 i casi a Cellole, Gricignano d’Aversa, Pietramelara,

53 i casi a Carinola,

49 i casi a Casapesenna,

47 i casi a Caiazzo, Calvi Risorta, Pignataro Maggiore, 

46 i casi a San Tammaro,

44 i casi a San Marco Evangelista,

42 i casi a Villa Literno,

41 i casi a Vairano Patenora,

40 i casi a Alife,

39 i casi a Sparanise,

37 i casi a Sant’Angelo D’Alife,

36 i casi a Bellona,

35 i casi a Frignano, 

33 i casi a Grazzanise,

32 i casi a Rocca d’Evandro,

29 i casi a Carinaro,

28 i casi a Riardo,

27 i casi a Mignano Monte Lungo,

26 i casi a Arienzo, Presenzano,

25 i casi a Alvignano, Cervino, Formicola,

24 i casi a Cancello ed Arnone, Curti, Francolise, Roccamonfina,

22 i casi a Pietravairano,

21 i casi a Pastorano, Valle di Maddaloni,

20 i casi a Castel di Sasso,

18 i casi a Castello del Matese,

17 i casi a Baia e Latina, Raviscanina,

16 i casi a Camigliano, Ruviano,

15 i casi a Capriati al Volturno,

14 i casi a Falciano del Massico, Gioia Sannitica,

13 i casi a Castel Morrone, San Potito Sannitico,

12 i casi a Ailano,

11 i casi a Caianello, Galluccio,

10 i casi a Dragoni, Giano Vetusto, Pontelatone,

9 i casi a Prata Sannita, San Pietro Infine,

8 i casi a Letino, Liberi, Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli,

7 i casi a Piana di Monte Verna,

6 i casi a Fontegreca, Marzano Appio, Pratella, Roccaromana,

4 i casi a Ciorlano, San Gregorio Matese,

3 i casi a Castel Campagnano, Gallo Matese, Rocchetta e Croce,

2 i casi a Conca della Campania, 

1 i casi a Valle Agricola.

Sono 2354 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 18905 test effettuati per un indice di contagio pari al 12,45%, in calo di un paio di punti circa rispetto al dato fatto registrare ieri pari al 14,13%.

Nove le nuove vittime nelle ultime 48 ore cui si aggiunge un altro decesso precedente registrato nella giornata di ieri.

Migliora la situazione sul versante ospedaliero: i posti letto occupati nelle intensive sono 25 (-4), quelli in degenza 434 (-19).

 

 

