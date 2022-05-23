10:52:37 Il Tour Greenwind in monopattino elettrico di Stefano Giusto approda in Campania, dopo aver fatto tappa in Puglia, Basilicata e Calabria.

Ebbene sì, il poliziotto veneziano Stefano Giusto è giunto al suo terzo tour, avendo completato con successo il primo Tarvisio-Ancona e ancora Ancona-Santa Maria di Leuca.

Quest’anno invece è la volta di Taranto-Roma, passando per città come Matera, Cosenza e Scalea.

Distanze percorse sempre e rigorosamente in monopattino elettrico.

“In Campania ho apprezzato molto la città di Salerno, ma ho avuto anche l’occasione imperdibile di visitare Agropoli e i templi di Paestum” afferma Stefano, durante il suo soggiorno.

Tra gli innumerevoli incontri nell’ambito del suo tour anche quello con Massimo, chiamato così in onore di Massimo Troisi, l’indimenticato attore campano di cui suo padre fu controfigura durante le riprese de “Il Postino”.

A Salerno è stato doveroso fare anche il tagliandino per viaggiare in maggior sicurezza ulteriormente, in vista delle prossime tappe.

“Napoli è altrettanto magnifica, viva, attiva. Ha un’energia costante che non puoi non captare” prosegue.

Stefano Giusto ha scritto anche un libro, incentrato sui due precedenti tour, dal titolo “Greenwind - L’Italia in monopattino”, pubblicato da Capponi Editore e dal successo di seguito assicurato.

D’altronde, anche tra le pagine del suo libro, Stefano chiarisce quanto il suo scopo non sia invogliare le persone a percorrere distanze così lunghe in monopattino elettrico, ma ad evitare di prendere auto anche per distanze minime e perfettamente praticabili; a rispettare l’ambiente che ci circonda, nostra casa.

Così oggi Stefano da Napoli si recherà a Mondragone, per poi spostarsi in Lazio e raggiungere la Capitale, tappa finale.

Potrete seguirlo sui suoi profili social, dove aggiorna costantemente sul suo tour.