11:29:33 MARCIANISE. E’ in programma il prossimo 6 giugno la prova scrita per l’assunzione di undici assistenti sociali con contratto full time a tempo indeterminato per l’ambito C05.

Le selezioni si svolgeranno presso il Monte dei Pegni di Marcianise così come ha precisato nella determina 297 del 17 maggio scorso il dirigente Franco Nubifero.

Gli undici assunti sociali avranno un contratto di tipo di D1 e saranno impiegati per le attività dell’ambito in cui, in questo momento, tali figure scarseggiano.

La selezione è stata bandita un anno fa con delibera di giunta comunale numero 268 del 29 settembre 2021. Al bando hanno risposto la bellezza di 426 candidati i cui profili sono stati vagliati dalla commissione esaminatrice che ha già fatto un’importante scrematura.

Con la prova scritta si arriverà ad un’ulteriore riduzione dei contendenti che saranno poi selezionati al termine di un colloquio.

Si tratta di un’occasione molto ghiotta, dal momento che il Comune di Marcianise offre una posizione lavorativa importante a ben undici professionisti.

Gli assistenti sociali saranno impiegati nei progetti che metteranno in campo i comuni che fanno capo all’ambito C05. Nello specifico si tratta di Capodrise, Macerata Campania, Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Marco Evangelista.

L'Ambito Territoriale Sociale è una aggregazione intercomunale che ha il compito di pianificare e programmare i servizi sociali dei Comuni, secondo quanto dettato dalla legge 328/2000, la legge quadro “per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

La maggior parte delle regioni, in applicazione della L. 328/2000, ha provveduto a ripartire il territorio regionale in ambiti territoriali/zone per la gestione dei servizi sociali. Tali ambiti sono quasi sempre intercomunali con eccezione delle grandi città dove gli ambiti sono unicomunali o, in qualche caso, sono previsti più ambiti per una sola grande città.

Per favorire la programmazione e l'integrazione socio-sanitaria e per evitare il proliferare di organismi, la maggior parte delle regioni ha previsto degli ambiti territoriali che coincidono con i distretti sanitari o loro multipli. Le dimensioni degli ambiti sono molto varie; si passa dai 137.700 abitanti del Lazio ai 36.600 dell'Abruzzo mentre la media italiana è di 90.500 abitanti per ambito territoriale/zona. 

