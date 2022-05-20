22:30:30 I consiglieri di opposizione di Santa Maria a Vico hanno protocollato una nota con la quale comunicano al sindaco Andrea Pirozzi la loro decisione di rassegnare le dimissioni da componenti delle commissioni.

La loro decisione nasce dallo scarso peso che a loro dire tali organismi hanno nell’azione politica comunale.

Ecco il documento:

Al Sig. Sindaco Rag. Andrea Pirozzi

Al Presidente del Consiglio Ing. Carmine De Lucia

Ai Consiglieri Comunali

Oggetto: Dimissioni dalle commissioni consiliari.

Gentile Sindaco, cari Colleghi,

con dispiacere e rammarico con la presente ci vediamo costretti a “rassegnare formali dimissioni da membri delle varie commissioni consiliari” in cui siamo stati nominati a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale.

Premettiamo che, come nostro costume, siamo abituati a non mantenere ruoli che non siano veramente utili e, soprattutto, che non possano dare delle risposte ai cittadini.

Il passaggio in maggioranza della consigliera di minoranza Clelia Signoriello ha creato mutamenti all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazione dall'originario gruppo di appartenenza, comportando inizialmente la costituzione di un nuovo gruppo consiliare (non ben chiarito) per poi chiedere l’adesione al gruppo di maggioranza. Manovra che ha influenzato le composizione delle commissioni consiliari che doveva, pertanto, adeguarsi ai nuovi assetti e che al momento non vi è stato alcun provvedimento permettendo alla consigliera di conserva senza diritto l’appartenenza a Commissioni spettanti alla Minoranza.

Per quanto su esposto e comunicato in oggetto, i consiglieri dei gruppi di minoranza, Pasquale Crisci, Francesco De Lucia, Cesare Piscitelli, Igino Nuzzo, Rassegnano formalmente le dimissioni dalle sottostanti commissioni:

Commissione Elettorale (rif. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 9 ottobre 2020). Lucia Francesco (minoranza) - Nuzzo Igino (minoranza)

Commissione Bilancio e Programmazione Economica (rif. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27/11/ 2020). Nuzzo Igino (minoranza), Piscitelli Cesare (minoranza)

Commissione Politiche Sociali (rif. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27 novembre 2020) De Lucia Francesco (minoranza)

Commissione Statuto e Regolamenti (rif. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 27 novembre 2020). Crisci Pasquale (minoranza)

Commissione Urbanistica (rif. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27 novembre 2020). Crisci Pasquale (minoranza), Piscitelli Cesare (minoranza)

Commissione per l’Aggiornamento dell’Albo dei Giudici Popolari (rif. Delib. di Consiglio Comunale n. 31 del 9/10/2020) Piscitelli Cesare (minoranza)

Comitato Gemellaggi. (rif. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27 novembre 2020) De Lucia Francesco (minoranza), Piscitelli Cesare (minoranza)

In fede,

I Consiglieri del gruppo di Minoranza, Pasquale Crisci, Francesco De Lucia, Cesare Piscitelli, Igino Nuzzo.

Distintamente.,

Firmato Gruppo Consiliare di Minoranza

Pasquale Crisci - Francesco De Lucia - Cesare Piscitelli - Igino Nuzzo.