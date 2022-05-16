Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

15:53:24 GRAZZANISE. La legge 234/2021, con cui è stato approvato il bilancio dello Stato per il 2022, ha aumentato le indennità di carica per i sindaci dei Comuni delle regioni a statuto ordinario.

Per questa ragione, aumenteranno anche i compensi degli amministratori comunali. Due dunque le possibilità per lapplicazione di questa legge: aumento massimo immediato o un aumento in misura graduale negli anni 2022-2023 e in misura permanente a decorrere dall’anno 2024.

Papa Paolo VI prima e il Cardinal Martini poi, hanno definito la politica come la più alta forma di carità, intesa come servizio gratuito, ossia libero da ogni fine se non il bene comune, in favore della comunità in cui si è chiamati a tale compito. 

In questo solco, al momento delle consultazioni per l’elezione del sindaco di Grazzanise nel settembre 2020, l’allora candidato sindaco della lista “Cento Passi” Enrico Petrella aveva reso pubblico che avrebbe rinunciato alla sua indennità, certo com’era e come lo è tutt’ora, che servire la popolazione per un amministratore locale è un privilegio e non lo si fa per perseguire un fine economico. 

Ecco che, dando seguito a quell’impegno, Petrella ha deciso di rinunciare all’indennità di sindaco. Precisamente non percepirà mensilmente € 1667,38 per l’anno 2022, € 1806,90 al mese per l’anno 2023 e € 2001,00 al mese a partire dall’anno 2024. Nello stesso tempo, anche il Presidente del Consiglio Comunale Enzo Zito ha rinunciato alla sua indennità, pari a € 166,74 al mese per il 2022, € 180,09 al mese per il 2023 e € 200,10 al mese a partire dall’anno 2024.

Gli importi delle indennità saranno da destinare ad interventi ed attività nei settori istruzione, sociale, sportivo e culturale, nonché per piccoli interventi di manutenzione e sicurezza su immobili di proprietà comunale. Un modo per contribuire a far fronte alle esigenze della comunità, garantendo con quelle somme l’erogazione di servizi utili.  

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:266 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:664 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:982 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next