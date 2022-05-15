13:08:33 Il Comune di San Prisco, attraverso una manifestazione d’interesse rivolta ai soggetti idonei e inseriti nelle graduatorie stilate in seguito a selezioni pubbliche, sta cercando di limitare l’enorme carenza di organico che da anni attanaglia gli uffici del Municipio di via Michele Monaco. Sull’argomento è intervenuto il primo cittadino Domenico D’Angelo.

Sindaco D’Angelo a che punto è la selezione di nuovo personale da inserire in Comune a San Prisco?

«In queste settimane abbiamo ricevuto numerose domande di persone in possesso dei requisiti richiesti. Adesso la palla è passata alla commissione che sta esaminando i diversi profili per giungere all’individuazione degli idonei. Con questa procedura, nel giro di pochi mesi, avremo almeno otto nuovi dipendenti comunali a San Prisco che andranno a colmare le carenze di organico. E’ solo il primo passo di un piano di assunzioni che vogliamo realizzare per rilanciare gli uffici del nostro Municipio».

Stiamo attraversando un periodo storico molto delicato, ma allo stesso tempo con numerose possibilità per gli enti locali grazie alla disponibilità di tantissimi fondi. Come si sta muovendo il Comune di San Prisco?

«Abbiamo presentato numerosi progetti e adesso siamo in attesa dei fondi nazionali e regionali. Ad esempio parteciperemo ad un piano di rigenerazione urbana, oltre che ad un programma di rifacimento delle sedi stradali presentato in Regione Campania».

Uno dei temi caldi resta quello legato all’efficienza e sicurezza degli edifici scolastici. Ci sono novità in merito?

«Sicuramente. Con i fondi del Pnrr abbiamo pensato anche alla realizzazione di un asilo nido in città. Inoltre siamo in attesa da quasi un anno dell’arrivo dei fondi legati ad un progetto di ristrutturazione delle scuole dell’Infanzia da parte del governo centrale. E’ tutto pronto; aspettiamo solo i soldi per dare inizio ai lavori».