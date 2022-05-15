09:50:33 E’ stata una gita istruttiva, quella che hanno effettuato i soci del Club Panathlon Caserta “Terra di Lavoro” ieri al Centro di Preparazione Olimpica di Formia.

Guidati dal presidente Giuliano Petrungaro, i soci del club con le consorti, presente il Governatore dell’Area Campania Francesco Schillirò con il cerimoniere dell'Area Ubert Bowinkel, sono stati accolti dal Direttore del Centro Preparazione Olimpica, il campione olimpico Davide Tizzano e dal suo collaboratore Alexandro Marconi.

Nell’aula magna si è svolta la cerimonia dei saluti e dei ringraziamenti dei presenti.

“Per noi è la prima attività sociale del nuovo consiglio direttivo – le parole del presidente Petrungaro - una attività fuori sede, di quelle che da tanti anni non venivano organizzate”.

Petrungaro ha poi anticipato che il prossimo 24 giugno si svolgerà la conviviale d'estate, quindi ha consegnato al referente del CPO Alexandro Marconi la nuova targa ricordo del Panathlon di Caserta.

Successivamente i presenti hanno assistito alla proiezione del video dei grandi campioni del passato quali Tizzano, Mennea e Montano, nonché dei medagliati dell'ultima Olimpiade che hanno effettuato al centro di Formia la loro preparazione.

Il saluto del Governatore Schillirò che ha ringraziato il Club di Caserta per la splendida iniziativa della giornata, ha preceduto il giro-visita dei presenti alle strutture del centro, nel corso del quale i presenti si sono intrattenuti con alcuni campioni presenti fra i quali il brasiliano recordman di salto con l’asta di Rio de Janeiro 2016 con la misura record di mt.6,03, Thiago Braz da Silva che dallo scorso 13 maggio è tesserato dal Gruppo Sportivo AVIS di Barletta, la società dell’indimenticato Pietro Mennea.