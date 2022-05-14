Banner-MutuaBccSpettacolo
13:34:33 Continua a calare il numero dei positivi in provincia di Caserta che scendono di altre 241 unità nelle ultime 24 ore arrivando a 9.350.

Sono stati 889 i guariti contro i 649 nuovi positivi per un tasso di positività del 17,69%.

La notizia peggiore è data però dall’ennesima vittima.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 837 casi seguito da Aversa con 460 casi

414 i casi a Marcianise,

377 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

375 i casi a Maddaloni,

289 i casi a Orta di Atella,

261 i casi a Trentola Ducenta,

242 i casi a San Nicola la Strada,

216 i casi a Mondragone,

194 i casi a Capua,

191 i casi a Sessa Aurunca,

171 i casi a Teano,

161 i casi a Casal di Principe,

160 i casi a Lusciano,

158 i casi a Sant’Arpino,

148 i casi a Casagiove,

147 i casi a San Marcellino,

142 i casi a Castel Volturno,

134 i casi a Teverola,

133 i casi a San Felice a Cancello,

128 i casi a San Cipriano d’Aversa,

126 i casi a Casaluce,

124 i casi a San Prisco,

119 i casi a Macerata Campania,

118 i casi a Parete,

112 i positivi a Capodrise,

110 i casi a Cesa, Piedimonte Matese, Santa Maria a Vico, 

98 i casi a Sparanise,

96 i casi a Vitulazio,

94 i casi a Pietramelara,

90 i casi a Portico di Caserta,

89 i casi a Casapulla, Recale, Succivo,

88 i casi a Bellona,

87 i casi a Pignataro Maggiore,

86 i casi a Villa di Briano,

84 i casi a Vairano Patenora,

82 i casi a Frignano,

81 i casi a Gricignano d’Aversa, San Marco Evangelista,

78 i casi a Villa Literno,

74 i casi a Calvi Risorta, Carinola,

73 i casi a Alife, Curti,

72 i casi a Carinaro,

67 i casi a Caiazzo, Cancello ed Arnone,

65 i positivi ad Cellole, San Tammaro,

56 i casi a Grazzanise,

50 i casi a Francolise, Gioia Sannitica,

49 i casi a Arienzo,

48 i casi a Casapesenna,

45 i casi a Mignano Monte Lungo,

44 i casi a Liberi,

43 i casi a Valle di Maddaloni,

42 i casi a Alvignano,

41 i casi a Raviscanina,

39 i casi a Rocca d’Evandro,

36 i casi a Cervino,

32 i casi a Sant’Angelo D’Alife,

30 i casi a Pietravairano,

29 i casi a Castel Morrone, Pastorano,

28 i casi a Castello del Matese, Piana di Monte Verna, Riardo,

25 i casi a Caianello,

23 i casi a San Potito Sannitico,

22 i casi a Camigliano, Castel di Sasso,

21 i casi a Baia e Latina,

20 i casi a Ailano, Formicola, Roccamonfina,

19 i positivi a Falciano del Massico, Galluccio, Marzano Appio, Ruviano,

18 i casi a Castel Campagnano,

14 i casi a Dragoni, Santa Maria la Fossa,

13 i casi a Pratella,

11 i casi a Pontelatone, Prata Sannita,

10 i casi a Conca della Campania, Presenzano,

9 i casi a Fontegreca,

8 i casi a Giano Vetusto, Letino,

5 i casi a Capriati al Volturno, Roccaromana, San Pietro Infine,

4 i casi a Tora e Piccilli,

3 i casi a Ciorlano, Gallo Matese, San Gregorio Matese,

1 i casi a Valle Agricola.

Mariano Calazzo

CASERTAFOCUS.NET

