13:34:33 Continua a calare il numero dei positivi in provincia di Caserta che scendono di altre 241 unità nelle ultime 24 ore arrivando a 9.350.
Sono stati 889 i guariti contro i 649 nuovi positivi per un tasso di positività del 17,69%.
La notizia peggiore è data però dall’ennesima vittima.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 837 casi seguito da Aversa con 460 casi
414 i casi a Marcianise,
377 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
375 i casi a Maddaloni,
289 i casi a Orta di Atella,
261 i casi a Trentola Ducenta,
242 i casi a San Nicola la Strada,
216 i casi a Mondragone,
194 i casi a Capua,
191 i casi a Sessa Aurunca,
171 i casi a Teano,
161 i casi a Casal di Principe,
160 i casi a Lusciano,
158 i casi a Sant’Arpino,
148 i casi a Casagiove,
147 i casi a San Marcellino,
142 i casi a Castel Volturno,
134 i casi a Teverola,
133 i casi a San Felice a Cancello,
128 i casi a San Cipriano d’Aversa,
126 i casi a Casaluce,
124 i casi a San Prisco,
119 i casi a Macerata Campania,
118 i casi a Parete,
112 i positivi a Capodrise,
110 i casi a Cesa, Piedimonte Matese, Santa Maria a Vico,
98 i casi a Sparanise,
96 i casi a Vitulazio,
94 i casi a Pietramelara,
90 i casi a Portico di Caserta,
89 i casi a Casapulla, Recale, Succivo,
88 i casi a Bellona,
87 i casi a Pignataro Maggiore,
86 i casi a Villa di Briano,
84 i casi a Vairano Patenora,
82 i casi a Frignano,
81 i casi a Gricignano d’Aversa, San Marco Evangelista,
78 i casi a Villa Literno,
74 i casi a Calvi Risorta, Carinola,
73 i casi a Alife, Curti,
72 i casi a Carinaro,
67 i casi a Caiazzo, Cancello ed Arnone,
65 i positivi ad Cellole, San Tammaro,
56 i casi a Grazzanise,
50 i casi a Francolise, Gioia Sannitica,
49 i casi a Arienzo,
48 i casi a Casapesenna,
45 i casi a Mignano Monte Lungo,
44 i casi a Liberi,
43 i casi a Valle di Maddaloni,
42 i casi a Alvignano,
41 i casi a Raviscanina,
39 i casi a Rocca d’Evandro,
36 i casi a Cervino,
32 i casi a Sant’Angelo D’Alife,
30 i casi a Pietravairano,
29 i casi a Castel Morrone, Pastorano,
28 i casi a Castello del Matese, Piana di Monte Verna, Riardo,
25 i casi a Caianello,
23 i casi a San Potito Sannitico,
22 i casi a Camigliano, Castel di Sasso,
21 i casi a Baia e Latina,
20 i casi a Ailano, Formicola, Roccamonfina,
19 i positivi a Falciano del Massico, Galluccio, Marzano Appio, Ruviano,
18 i casi a Castel Campagnano,
14 i casi a Dragoni, Santa Maria la Fossa,
13 i casi a Pratella,
11 i casi a Pontelatone, Prata Sannita,
10 i casi a Conca della Campania, Presenzano,
9 i casi a Fontegreca,
8 i casi a Giano Vetusto, Letino,
5 i casi a Capriati al Volturno, Roccaromana, San Pietro Infine,
4 i casi a Tora e Piccilli,
3 i casi a Ciorlano, Gallo Matese, San Gregorio Matese,
1 i casi a Valle Agricola.
Mariano Calazzo