11:16:42 CAPUA. Patto Popolare nasce, anche a Capua, per unire le forze moderate e quelle del buon civismo a sostegno del candidato Sindaco Fernando Brogna, seguendo il modello vincente perseguito negli anni, a Taranto e in Puglia, dal "capuano doc" Massimiliano Stellato.
Tale, collaudata, best practice ha consentito, a Massimiliano Stellato, di scalare tutti i livelli istituzionali fino a sedere nella massima assise regionale pugliese con il ruolo di presidente del gruppo.
Questi i nomi:
Giugno Michele,
Galbiati Paolo,
Ragozzino Ines,
Arciero Massimiliano,
Manna Angelo,
Alfano Lucia,
Gagliardi Renato,
Montagna Antonio,
De Rosa Simona,
Baraldi Alessandra,
Fabbiani Anna Monia,
Basile Giulio,
Esposito Fabiola,
Caruso Pietro,
Manco Elena,
Carusone Vincenzo.