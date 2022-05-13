21:27:35 E’ ancora il dato delle vittime a pesare nel report sul Coronavirus: sono ben cinque le vittime che si sono registrate nelle ultime 24 ore in Terra di Lavoro.
Il numero dei positivi continua a calare arrivando a 9591 grazie ai 1921 guariti a fronte dei 1241 nuovi positivi.
L’indice di positività è del 16,05%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 858 casi seguito da Aversa con 476 casi
420 i casi a Marcianise,
378 i casi a Maddaloni,
391 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
286 i casi a Orta di Atella,
275 i casi a Trentola Ducenta,
257 i casi a San Nicola la Strada,
222 i casi a Mondragone,
201 i casi a Sessa Aurunca,
186 i casi a Capua,
168 i casi a Teano,
165 i casi a Sant’Arpino,,
163 i casi a Lusciano,
161 i casi a Casal di Principe
160 i casi a Casagiove,
150 i casi a San Marcellino,
143 i casi a San Felice a Cancello,
134 i casi a Castel Volturno,
131 i casi a Casaluce, Teverola,
128 i casi a San Prisco,
127 i casi a Parete,
125 i casi a San Cipriano d’Aversa,
124 i casi a Capodrise,
121 i casi a Piedimonte Matese,
118 i casi a Santa Maria a Vico,
112 i positivi a Macerata Campania,
110 i casi a Cesa,
109 i casi a Pietramelara,
99 i casi a Bellona, Vitulazio,
98 i casi a Casapulla,
93 i casi a Sparanise,
92 i casi a Succivo,
90 i casi a Pignataro Maggiore, Recale,
88 i casi a Villa di Briano,
86 i casi a Portico di Caserta,
83 i casi a Gricignano d’Aversa,
81 i casi a San Marco Evangelista,
80 i casi a Alife,
79 i casi a Calvi Risorta, Vairano Patenora,
78 i casi a Villa Literno,
77 i casi a Frignano,
75 i casi a Carinola, Curti,
70 i positivi ad Cancello ed Arnone, Carinaro, Cellole,
66 i casi a San Tammaro,
62 i casi a Caiazzo,
57 i casi a Grazzanise,
50 i casi a Francolise, Gioia Sannitica, Mignano Monte Lungo,
47 i casi a Arienzo, Casapesenna,
45 i casi a Valle di Maddaloni,
44 i casi a Alvignano,
43 i casi a Liberi,
40 i casi a Raviscanina,
39 i casi a Cervino,
36 i casi a Rocca d’Evandro,
35 i casi a Castel Morrone
32 i casi a Pastorano,
31 i casi a Pietravairano,
28 i casi a Castello del Matese,
27 i casi a Piana di Monte Verna, Riardo, Sant’Angelo D’Alife,
25 i casi a Caianello,
23 i casi a Camigliano, Roccamonfina, Ruviano,
22 i casi a San Potito Sannitico,
21 i casi a Ailano, Baia e Latina, Castel di Sasso, Falciano del Massico,
20 i casi a Marzano Appio,
19 i positivi a Castel Campagnano, Formicola, Galluccio,
17 i casi a Dragoni,
15 i casi a Santa Maria la Fossa,
14 i casi a Conca della Campania,
13 i casi a Pontelatone, Pratella,
11 i casi a Prata Sannita,
10 i casi a Letino, Presenzano,
8 i casi a Fontegreca, Giano Vetusto,
5 i casi a Capriati al Volturno, Roccaromana, San Pietro Infine,
3 i casi a Ciorlano, Gallo Matese, San Gregorio Matese, Tora e Piccilli,
1 i casi a Valle Agricola.
2 i positivi alla casa circondariale
Resta stabile, in Campania, l'indice di contagio.
Secondo i dati del Bollettino ordinario della Regione Campania, sono 3.653 i neo positivi al Covid su 21.152 test esaminati.
Ieri l'indice di contagio era pari al 17,52%, oggi 17,27%.
Cinque i deceduti nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali lieve aumento di ricoveri in terapia intensiva con 37 posti letto occupati (+2 rispetto a ieri); continua il calo, invece, in degenza con 615 posti letto occupati (-18 rispetto a ieri).