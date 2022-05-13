Banner-MutuaBccSpettacolo
21:27:35 E’ ancora il dato delle vittime a pesare nel report sul Coronavirus: sono ben cinque le vittime che si sono registrate nelle ultime 24 ore in Terra di Lavoro.

Il numero dei positivi continua a calare arrivando a 9591 grazie ai 1921 guariti a fronte dei 1241 nuovi positivi.

L’indice di positività è del 16,05%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 858 casi seguito da Aversa con 476 casi

420 i casi a Marcianise,

378 i casi a Maddaloni,

391 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

286 i casi a Orta di Atella,

275 i casi a Trentola Ducenta,

257 i casi a San Nicola la Strada,

222 i casi a Mondragone,

201 i casi a Sessa Aurunca,

186 i casi a Capua,

168 i casi a Teano,

165 i casi a Sant’Arpino,,

163 i casi a Lusciano,

161 i casi a Casal di Principe

160 i casi a Casagiove,

150 i casi a San Marcellino,

143 i casi a San Felice a Cancello,

134 i casi a Castel Volturno,

131 i casi a Casaluce, Teverola,

128 i casi a San Prisco,

127 i casi a Parete,

125 i casi a San Cipriano d’Aversa,

124 i casi a Capodrise, 

121 i casi a Piedimonte Matese,

118 i casi a Santa Maria a Vico,

112 i positivi a Macerata Campania,

110 i casi a Cesa,

109 i casi a Pietramelara,

99 i casi a Bellona, Vitulazio,

98 i casi a Casapulla,

93 i casi a Sparanise,

92 i casi a Succivo,

90 i casi a Pignataro Maggiore, Recale,

88 i casi a Villa di Briano,

86 i casi a Portico di Caserta,

83 i casi a Gricignano d’Aversa,

81 i casi a San Marco Evangelista,

80 i casi a Alife,

79 i casi a Calvi Risorta, Vairano Patenora,

78 i casi a Villa Literno,

77 i casi a Frignano,

75 i casi a Carinola, Curti,

70 i positivi ad Cancello ed Arnone, Carinaro, Cellole,

66 i casi a San Tammaro,

62 i casi a Caiazzo,

57 i casi a Grazzanise,

50 i casi a Francolise, Gioia Sannitica, Mignano Monte Lungo,

47 i casi a Arienzo, Casapesenna,

45 i casi a Valle di Maddaloni,

44 i casi a Alvignano,

43 i casi a Liberi,

40 i casi a Raviscanina,

39 i casi a Cervino,

36 i casi a Rocca d’Evandro,

35 i casi a Castel Morrone 

32 i casi a Pastorano, 

31 i casi a Pietravairano,

28 i casi a Castello del Matese,

27 i casi a Piana di Monte Verna, Riardo, Sant’Angelo D’Alife,

25 i casi a Caianello,

23 i casi a Camigliano, Roccamonfina, Ruviano,

22 i casi a San Potito Sannitico,

21 i casi a Ailano, Baia e Latina, Castel di Sasso, Falciano del Massico,

20 i casi a Marzano Appio,

19 i positivi a Castel Campagnano, Formicola, Galluccio,

17 i casi a Dragoni,

15 i casi a Santa Maria la Fossa,

14 i casi a Conca della Campania,

13 i casi a Pontelatone, Pratella,

11 i casi a Prata Sannita,

10 i casi a Letino, Presenzano,

8 i casi a Fontegreca, Giano Vetusto,

5 i casi a Capriati al Volturno, Roccaromana, San Pietro Infine,

3 i casi a Ciorlano, Gallo Matese, San Gregorio Matese, Tora e Piccilli,

1 i casi a Valle Agricola.

2 i positivi alla casa circondariale

Resta stabile, in Campania, l'indice di contagio.

Secondo i dati del Bollettino ordinario della Regione Campania, sono 3.653 i neo positivi al Covid su 21.152 test esaminati.

Ieri l'indice di contagio era pari al 17,52%, oggi 17,27%.

Cinque i deceduti nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali lieve aumento di ricoveri in terapia intensiva con 37 posti letto occupati (+2 rispetto a ieri); continua il calo, invece, in degenza con 615 posti letto occupati (-18 rispetto a ieri).

 

