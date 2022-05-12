Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

17:46:30 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Parte domenica 22 maggio il servizio di trasporto pubblico gratuito che collegherà, nei giorni festivi, le periferie e il centro cittadino. 

In linea con quanto previsto nel programma elettorale del Sindaco Mirra e in continuità rispetto ad un progetto pilota fatto partire proprio dall’Amministrazione Mirra durante il primo mandato, è andata in porto la sinergia tra il Comune di Santa Maria Capua Vetere e l’Air Campania, società pubblica della Regione che svolge le attività di gestione del sistema di trasporto locale urbano.

Il progetto e i dettagli del servizio saranno illustrati in occasione della conferenza stampa che si terrà martedì 17 maggio, ore 12.00, presso la Sala Giunta del Comune in presenza dell’Amministratore Unico di Air Campania dott. Anthony Acconcia.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:227 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:613 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:938 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next