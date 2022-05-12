17:46:30 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Parte domenica 22 maggio il servizio di trasporto pubblico gratuito che collegherà, nei giorni festivi, le periferie e il centro cittadino.

In linea con quanto previsto nel programma elettorale del Sindaco Mirra e in continuità rispetto ad un progetto pilota fatto partire proprio dall’Amministrazione Mirra durante il primo mandato, è andata in porto la sinergia tra il Comune di Santa Maria Capua Vetere e l’Air Campania, società pubblica della Regione che svolge le attività di gestione del sistema di trasporto locale urbano.

Il progetto e i dettagli del servizio saranno illustrati in occasione della conferenza stampa che si terrà martedì 17 maggio, ore 12.00, presso la Sala Giunta del Comune in presenza dell’Amministratore Unico di Air Campania dott. Anthony Acconcia.