21:23:54 CASERTA. Riqualificazione del quartiere Acquaviva, il vescovo Lagnese e il presidente di Acer Campania David Lebbro incontrano i residenti per ascoltare le istanze che arrivano dai cittadini e gettare le basi per un’azione di rilancio radicale della zona.

A fare il resoconto della giornata l’attivista Vincenzo Fiano, da anni impegnato in azioni volte a chiedere un miglioramento del quartiere.

«Ieri è stata una giornata storica per Via Trento e il Quartiere Acquaviva.

Per raccontarla tutta dobbiamo ricordarci di anni di militanza, di assemblee in poche persone, di attacchinaggi sotto la pioggia, di faccia tosta davanti alle difficoltà – ha sottolineato Fiano -

Della frustrazione per i cancelli chiusi, per una realtà che sembra non cambiare mai.

Perché poi arrivano giorni, come quello di ieri, che da soli valgono 10 anni.

Sono venuti tra le palazzine il Vescovo Lagnese, il Presidente di Acer Campania David Lebro e il Sindaco Carlo Marino.

A confrontarsi coi cittadini e le realtà associative sulla nostra proposta di Masterplan dal basso:

- Ristrutturare le case popolari col Superbonus e Sisma Bonus

- Riqualificare i loro cortili utilizzando come fondi parte dei 15 milioni di euro dei PINQUA (Per la Qualità dell'Abitare)

- Aprire spazi sociali e la villetta di via Avellino, che inizierà ad essere sede di eventi educativi e di svago, come la festa di Carnevale per bambini

- Acer assicura che darà molta più attenzione alle problematiche quotidiane

E questo è solo l'inizio.

Si inizia a parlare di Comunità energetica, risparmiare sulle bollette nelle case popolari.

Ed è stata stupenda la gente di Via Trento prima e del Rione Volturno poi, chi c'è sempre stato e chi guardava dai margini il nostro percorso e ieri era in prima fila a mostrare le criticità strutturali, a chiedere la rimozione dell'amianto.

A FAR SENTIRE LA PROPRIA VOCE.

Valete tutta la pena.

Ci insegnate che non è vero che la gente non sa più sognare e credere in qualcosa: forse è la politica la prima disillusa.

E pur non essendo credente, partecipo alla festa del quartiere che ieri, ciliegina sulla torta, ha appreso che Don Antonello Giannotti sarà il nuovo parroco di Nostra Signora di Lourdes.

Anche questo è un segnale di attenzione: verrà una persona sensibile al percorso che stiamo costruendo, che darà un impatto gigantesco a questo quartiere.

Di questo, così come della giornata di ieri, devo ringraziare il Vescovo Pietro Lagnese, la cui presenza a Caserta ha smosso gli equilibri di vertenze storiche, come il Macrico e il quartiere Acquaviva.

Ringrazio anche il consigliere Dino Fusco ed Elpidio Pota, presenti ieri e sempre vicini alle nostre istanze».