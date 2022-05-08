13:26:14 Il centro "Oltre il muro", società cooperativa sociale del comune di Macerata Campania, ha organizzato, presso la sua sede di Caturano, un evento solidale.

Questa volta la tematica trattata è stata l'autismo, un disturbo del neurosviluppo caratterizzato dalla compromissione dell'interazione sociale e da deficit della comunicazione verbale e non verbale, che provoca ristrettezza d'interessi e comportamenti ripetitivi. Purtroppo sempre più bambini vengono interessati dall'autismo e ad oggi sono ancora sconosciute le cause.

Al convegno hanno partecipato, con la propria esperienza di vita, la dott.ssa Mariarosaria Canzano, autrice del libro "Laura coraggio", che narra proprio della storia di sua figlia Laura, dal giorno in cui hanno scoperto che era affetta da autismo alle successive scelte per affrontare questo percorso di vita e la dott.ssa Giuseppina Falcone, responsabile del centro, che ha avuto il ruolo di moderatore tra gli intervenuti e chi ha voluto rappresentare la propria diretta esperienza di vita.

Diverse persone presenti all'evento, familiari di ragazzi, ospiti del centro, gestito dalla dott.ssa Luisa Falcone, il sindaco del comune di Macerata Campania, Stefano Cioffi, l'assessore Andrea Di Matteo, ma anche rappresentanti di associazioni di volontariato attivi sul territorio, tra questi il portavoce dei volontari di "La scuola e il verde" di Caturano, Salvatore Buonocore, che è intervenuto sulla tematica, rappresentando le resistenze, ancora presenti, tra i vari attori della società in cui si vive e le difficoltà che devono, purtroppo, affrontare le famiglie interessate dall'autismo.

Lo scopo dell'evento è stato quello di sensibilizzare la società ad una maggiore attenzione, ma soprattutto quello di creare rete tra le famiglie interessate dall'autismo e gli organi preposti, affinché ognuno possa sentirsi parte attiva di un percorso che non riguardi solo il singolo soggetto, ma includa l'intero contesto in cui si vive.