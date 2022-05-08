09:29:11 Ha aperto da appena una settimana, ma è già diventata un riferimento assoluto per tutti gli amanti della buona cucina. Stiamo parlando della trattoria Antonio & Antonio in via Campania 88/86 a Tredici.

Lontana dal caos del centro cittadino, la trattoria offre in un ambiente riservato e tranquillo i sapori della cucina classica campana regalando a tutti gli ospiti piatti dal gusto unico.

La filosofia dello chef è chiara: partire dai prodotti per offrire ai clienti sapori antichi che fanno parte della storia di ciascuno di noi.

Piatti come pasta fagioli e cozze, paste e patate con la provola, il polpo o le seppie con i piselli sono delle delizie da assaggiare assolutamente.

La scelta di puntare sul prodotto fa sì che dalla cucina della Trattoria Antonio & Antonio escano solo piatti a chilometri zero.

Anche il pane è preparato direttamente dallo chef del locale. Non mancano le sfizioserie della cucina partenopea come i crocché di patate, le pizze fritte e il classico ‘cuoppo’ gettonatissimo da grandi e piccini.

I fagioli alla messicana sono una portata per veri intenditori del genere… La proposta culinaria di primo livello della trattoria Antonio & Antonio ha una mission precisa: permettere a tutti di poter godere di un pranzo e una cena di qualità a costi contenuti.

I pranzi a menù fisso a dieci euro, il menù alla carta che non si discosta di molto da questa cifra sono la risposta più eloquente alla crisi.

Grazie a questi prezzi, infatti, oggi tutte le famiglie possono regalarsi la gioia di un pranzo e di una cena al ristorante senza vedere compromesso il proprio bilancio.

Per il resto c’è solo da assaggiare: buon appetito!