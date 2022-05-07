19:19:38 Torna ad essere pesantissimo il bilancio dei decessi per l’emergenza Coronavirus: sono cinque le vittime che sono state registrate nelle ultime 24 ore.
Cala invece il numero totale dei positivi che scende a 14533, 541 in meno rispetto a ieri grazie ai 1322 guariti a fronte dei 786 nuovi positivi.
Il tasso di positività è del 17,27%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.202 casi seguito da Marcianise, con 708 casi
699 i casi a Aversa,
604 i casi a Maddaloni,
549 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
472 i casi a Orta di Atella,
412 i casi a San Nicola la Strada,
340 i casi a Trentola Ducenta,
331 i casi a Sessa Aurunca,
324 i casi a Mondragone,
301 i casi a Castel Volturno,
288 i casi a Lusciano,
286 i casi a Capua,
258 i casi a Casal di Principe,
233 i casi a Parete,
227 i casi a Sant’Arpino,
226 i casi a San Marcellino,
224 i casi a Casagiove, San Cipriano d’Aversa,
217 i casi a San Felice a Cancello,
213 i casi a San Prisco,
204 i casi a Capodrise,
200 i casi a Teverola,
198 i casi a Teano,
187 i casi a Piedimonte Matese,
173 i casi a Macerata Campania,
171 i casi a Gricignano d’Aversa,
166 i casi a Santa Maria a Vico,
158 i casi a Casapulla,
151 i casi a Casaluce,
150 i positivi a Vitulazio
149 i casi a Cesa, Villa Literno,
148 i casi a Bellona,
142 i positivi a Succivo,
128 i casi a Recale,
125 i casi a Cellole, Villa di Briano,
124 i casi a San Marco Evangelista,
122 i casi a Alife,
119 i casi a Calvi Risorta, Curti,
118 i positivi a Pignataro Maggiore
115 i casi a Vairano Patenora,
114 i casi a Grazzanise,
113 i casi a Frignano,
112 i contagiati a Sparanise
108 i casi a Carinola, Pietramelara,
106 i casi a Carinaro, Mignano Monte Lungo, Portico di Caserta,
104 i contagiati a Caiazzo
102 i casi a San Tammaro,
96 i casi a Casapesenna,
86 i positivi ad Alvignano,
84 i casi a Cancello ed Arnone,
81 i contagiati a Francolise
80 i casi a Arienzo,
64 i casi a Cervino,
54 i casi a Castel Morrone, Roccamonfina,
53 i casi a Gioia Sannitica,
51 i casi a Valle di Maddaloni,
45 i casi a Rocca d’Evandro,
44 i positivi a Castello del Matese,
43 i casi a Caianello, Falciano del Massico,
42 i casi a Pietravairano,
40 i casi a Pastorano,
38 i casi a Camigliano, Piana di Monte Verna,
35 i positivi a Liberi,
34 i contagiati a San Potito Sannitico,
32 i casi a Raviscanina,
30 i contagiati a Galluccio, Riardo,
29 i casi a Castel Campagnano,
28 i contagiati a Formicola, Ruviano,
27 i casi a Marzano Appio, Sant’Angelo D’Alife,
26 i casi a Pratella,
25 i contagiati a Prata Sannita,
24 i casi a Pontelatone,
22 i contagiati a Baia e Latina,
21 i casi a Presenzano,
20 i casi a Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli,
19 i positivi a Dragoni,
18 i contagiati a Conca della Campania,
17 i casi a Castel di Sasso, Capriati al Volturno, San Pietro Infine,
14 i casi a Giano Vetusto,
13 i casi a Ailano,
12 i casi a Fontegreca,
10 i positivi a Letino,
8 i casi a Roccaromana, San Gregorio Matese,
7 i positivi a Gallo Matese, Valle Agricola,
6 i casi a Ciorlano,
3 i positivi a Rocchetta e Croce.
2 i positivi alla casa circondariale
E' in leggero calo, in Campania, il tasso di incidenza.
Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 4.751 i neo positivi al Covid su 28.554 test esaminati.
Ieri il tasso era pari al 17,15% oggi cala al 16,63%. Cinque i decessi nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.
Negli ospedali calano a 38 i ricoveri nelle terapie intensive (-3 rispetto a ieri). Netto il ribasso in degenza con 647 posti letto occupati (-47 rispetto a ieri).