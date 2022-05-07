Banner-MutuaBccSpettacolo
19:19:38 Torna ad essere pesantissimo il bilancio dei decessi per l’emergenza Coronavirus: sono cinque le vittime che sono state registrate nelle ultime 24 ore.

Cala invece il numero totale dei positivi che scende a 14533, 541 in meno rispetto a ieri grazie ai 1322 guariti a fronte dei 786 nuovi positivi.

Il tasso di positività è del 17,27%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.202 casi seguito da Marcianise, con 708 casi

699 i casi a Aversa,

604 i casi a Maddaloni,

549 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

472 i casi a Orta di Atella,

412 i casi a San Nicola la Strada,

340 i casi a Trentola Ducenta,

331 i casi a Sessa Aurunca,

324 i casi a Mondragone,

301 i casi a Castel Volturno,

288 i casi a Lusciano,

286 i casi a Capua, 

258 i casi a Casal di Principe,

233 i casi a Parete,

227 i casi a Sant’Arpino,

226 i casi a San Marcellino,

224 i casi a Casagiove, San Cipriano d’Aversa,

217 i casi a San Felice a Cancello,

213 i casi a San Prisco,

204 i casi a Capodrise,

200 i casi a Teverola,

198 i casi a Teano,

187 i casi a Piedimonte Matese,

173 i casi a Macerata Campania,

171 i casi a Gricignano d’Aversa, 

166 i casi a Santa Maria a Vico,

158 i casi a Casapulla,

151 i casi a Casaluce, 

150 i positivi a Vitulazio

149 i casi a Cesa, Villa Literno,

148 i casi a Bellona,

142 i positivi a Succivo,

128 i casi a Recale,

125 i casi a Cellole, Villa di Briano,

124 i casi a San Marco Evangelista,

122 i casi a Alife,

119 i casi a Calvi Risorta, Curti,

118 i positivi a Pignataro Maggiore

115 i casi a Vairano Patenora,

114 i casi a Grazzanise,

113 i casi a Frignano,

112 i contagiati a Sparanise

108 i casi a Carinola, Pietramelara,

106 i casi a Carinaro, Mignano Monte Lungo, Portico di Caserta,

104 i contagiati a Caiazzo

102 i casi a San Tammaro,

96 i casi a Casapesenna,

86 i positivi ad Alvignano,

84 i casi a Cancello ed Arnone,

81 i contagiati a Francolise

80 i casi a Arienzo,

64 i casi a Cervino,

54 i casi a Castel Morrone, Roccamonfina,

53 i casi a Gioia Sannitica,

51 i casi a Valle di Maddaloni,

45 i casi a Rocca d’Evandro,

44 i positivi a Castello del Matese,

43 i casi a Caianello, Falciano del Massico,

42 i casi a Pietravairano,

40 i casi a Pastorano,

38 i casi a Camigliano, Piana di Monte Verna,

35 i positivi a Liberi,

34 i contagiati a San Potito Sannitico,

32 i casi a Raviscanina,

30 i contagiati a Galluccio, Riardo,

29 i casi a Castel Campagnano,

28 i contagiati a Formicola, Ruviano,

27 i casi a Marzano Appio, Sant’Angelo D’Alife,

26 i casi a Pratella,

25 i contagiati a Prata Sannita,

24 i casi a Pontelatone,

22 i contagiati a Baia e Latina,

21 i casi a Presenzano,

20 i casi a Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli,

19 i positivi a Dragoni,

18 i contagiati a Conca della Campania,

17 i casi a Castel di Sasso, Capriati al Volturno, San Pietro Infine,

14 i casi a Giano Vetusto,

13 i casi a Ailano,

12 i casi a Fontegreca,

10 i positivi a Letino,

8 i casi a Roccaromana, San Gregorio Matese,

7 i positivi a Gallo Matese, Valle Agricola,

6 i casi a Ciorlano,

3 i positivi a Rocchetta e Croce.

2 i positivi alla casa circondariale

E' in leggero calo, in Campania, il tasso di incidenza.

Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 4.751 i neo positivi al Covid su 28.554 test esaminati.

Ieri il tasso era pari al 17,15% oggi cala al 16,63%. Cinque i decessi nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Negli ospedali calano a 38 i ricoveri nelle terapie intensive (-3 rispetto a ieri). Netto il ribasso in degenza con 647 posti letto occupati (-47 rispetto a ieri).

 

