15:56:38 Sono ben undici le vittime di Coronavirus nelle ultime 24 ore: il bilancio è pesantissimo così come riferisce il report dell’Asl.

In compenso continua a calare il numero totale dei positivi che scende a 15.383. Sono stati 1042 i guariti contro i 797 positivi per un tasso del 13,44%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.269 casi seguito da Marcianise, con 796 casi

753 i casi a Aversa,

657 i casi a Maddaloni,

561 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

503 i casi a Orta di Atella,

418 i casi a San Nicola la Strada,

375 i casi a Sessa Aurunca,

359 i casi a Mondragone,

349 i casi a Trentola Ducenta,

325 i casi a Frignano, 

318 i casi a Castel Volturno,

310 i casi a Lusciano,

309 i casi a Capua, 

268 i casi a Casal di Principe,

256 i casi a Parete,

251 i casi a San Marcellino,

231 i casi a San Cipriano d’Aversa,

227 i casi a San Felice a Cancello,

224 i casi a Teverola,

221 i casi a San Prisco,

217 i casi a San’Arpino,

215 i casi a Casagiove, Teano,

207 i casi a Capodrise,

201 i casi a Piedimonte Matese,

186 i casi a Gricignano d’Aversa, 

184 i casi a Santa Maria a Vico,

182 i casi a Macerata Campania,

169 i casi a Casaluce, 

163 i casi a Villa Literno,

159 i casi a Casapulla,

115 i casi a Vitulazio,

154 i casi a Succivo,

147 i casi a Bellona,

146 i casi a Cesa,

142 i casi a Cellole,

140 i casi a Curti,

134 i casi a Alife

130 i casi a Frignano,

129 i casi a Recale, Villa di Briano,

125 i casi a Calvi Risorta,

121 i casi a Pignataro Maggiore,

119 i casi a Grazzanise,

118 i casi a Carinola,

115 i casi a San Marco Evangelista,

112 i casi a Caiazzo,

110 i casi a Portico di Caserta,

109 i casi a Vairano Patenora,

105 i casi a Sparanise,

103 i casi a Casapesenna,

102 i casi a Mignano Monte Lungo, San Tammaro,

101 i casi a Alvignano, Carinaro, Pietramelara,

99 i casi a Francolise,

85 i casi a Cancello ed Arnone,

80 i casi a Arienzo,

69 i casi a Castel Morrone,

65 i casi a Cervino,

59 i casi a Gioia Sannitica,

58 i casi a Roccamonfina,

50 i casi a Pastorano, Valle di Maddaloni,

49 i casi a Falciano del Massico,

48 i casi a Pietravairano,

45 i casi a Caianello,

44 i casi a Camigliano,

41 i casi a Castello del Matese, Rocca d’Evandro,

39 i casi a Piana di Monte Verna,

38 i casi a Castello del Matese, Santa Maria la Fossa,

35 i casi a San Potito Sannitico, Sant’Angelo D’Alife,

33 i casi a Formicola,

30 i casi a Pratella, Raviscanina, Riardo,

29 i casi a Castel Campagnano, Galluccio, Marzano Appio, Ruviano,

27 i casi a Prata Sannita,

25 i casi a Liberi,

24 i casi a Pontelatone, Presenzano,

23 i casi a Tora e Piccilli,

21 i casi a Conca della Campania, Santa Maria la Fossa,

20 i casi a Baia e Latina,

18 i casi a Capriati al Volturno,

16 i casi a Castel di Sasso, Giano Vetusto, San Pietro Infine,

14 i casi a Ailano, Dragoni,

12 i casi a Roccaromana,

11 i casi a Fontegreca,

10 i casi a Letino,

9 i casi a Gallo Matese, San Gregorio Matese,

7 i casi a Valle Agricola,

6 i casi a Ciorlano, Rocchetta e Croce.

