15:56:38 Sono ben undici le vittime di Coronavirus nelle ultime 24 ore: il bilancio è pesantissimo così come riferisce il report dell’Asl.
In compenso continua a calare il numero totale dei positivi che scende a 15.383. Sono stati 1042 i guariti contro i 797 positivi per un tasso del 13,44%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.269 casi seguito da Marcianise, con 796 casi
753 i casi a Aversa,
657 i casi a Maddaloni,
561 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
503 i casi a Orta di Atella,
418 i casi a San Nicola la Strada,
375 i casi a Sessa Aurunca,
359 i casi a Mondragone,
349 i casi a Trentola Ducenta,
325 i casi a Frignano,
318 i casi a Castel Volturno,
310 i casi a Lusciano,
309 i casi a Capua,
268 i casi a Casal di Principe,
256 i casi a Parete,
251 i casi a San Marcellino,
231 i casi a San Cipriano d’Aversa,
227 i casi a San Felice a Cancello,
224 i casi a Teverola,
221 i casi a San Prisco,
217 i casi a San’Arpino,
215 i casi a Casagiove, Teano,
207 i casi a Capodrise,
201 i casi a Piedimonte Matese,
186 i casi a Gricignano d’Aversa,
184 i casi a Santa Maria a Vico,
182 i casi a Macerata Campania,
169 i casi a Casaluce,
163 i casi a Villa Literno,
159 i casi a Casapulla,
115 i casi a Vitulazio,
154 i casi a Succivo,
147 i casi a Bellona,
146 i casi a Cesa,
142 i casi a Cellole,
140 i casi a Curti,
134 i casi a Alife
130 i casi a Frignano,
129 i casi a Recale, Villa di Briano,
125 i casi a Calvi Risorta,
121 i casi a Pignataro Maggiore,
119 i casi a Grazzanise,
118 i casi a Carinola,
115 i casi a San Marco Evangelista,
112 i casi a Caiazzo,
110 i casi a Portico di Caserta,
109 i casi a Vairano Patenora,
105 i casi a Sparanise,
103 i casi a Casapesenna,
102 i casi a Mignano Monte Lungo, San Tammaro,
101 i casi a Alvignano, Carinaro, Pietramelara,
99 i casi a Francolise,
85 i casi a Cancello ed Arnone,
80 i casi a Arienzo,
69 i casi a Castel Morrone,
65 i casi a Cervino,
59 i casi a Gioia Sannitica,
58 i casi a Roccamonfina,
50 i casi a Pastorano, Valle di Maddaloni,
49 i casi a Falciano del Massico,
48 i casi a Pietravairano,
45 i casi a Caianello,
44 i casi a Camigliano,
41 i casi a Castello del Matese, Rocca d’Evandro,
39 i casi a Piana di Monte Verna,
38 i casi a Castello del Matese, Santa Maria la Fossa,
35 i casi a San Potito Sannitico, Sant’Angelo D’Alife,
33 i casi a Formicola,
30 i casi a Pratella, Raviscanina, Riardo,
29 i casi a Castel Campagnano, Galluccio, Marzano Appio, Ruviano,
27 i casi a Prata Sannita,
25 i casi a Liberi,
24 i casi a Pontelatone, Presenzano,
23 i casi a Tora e Piccilli,
21 i casi a Conca della Campania, Santa Maria la Fossa,
20 i casi a Baia e Latina,
18 i casi a Capriati al Volturno,
16 i casi a Castel di Sasso, Giano Vetusto, San Pietro Infine,
14 i casi a Ailano, Dragoni,
12 i casi a Roccaromana,
11 i casi a Fontegreca,
10 i casi a Letino,
9 i casi a Gallo Matese, San Gregorio Matese,
7 i casi a Valle Agricola,
6 i casi a Ciorlano, Rocchetta e Croce.