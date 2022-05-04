Banner-MutuaBccSpettacolo
16:41:41 MARCIANISE. Al via il servizio di sharing elettrico con una flotta di 120 monopattini sul territorio comunale. 

Per utilizzarli è necessario scaricare l’App ‘Reby – Muoviti senza limiti’ e seguire le istruzioni. Il servizio è riservato alle persone che hanno già compiuto la maggiore età. Per poter ricaricare i crediti è indispensabile collegare all’account una carta di credito e caricare un documento di identità, carta d’identità o passaporto. Al termine di ogni corsa è obbligatorio eseguire lo scatto di una foto per poter dimostrare la corretta sosta del mezzo. 

Gli stalli, dove poter prelevare o lasciare i monopattini, sono complessivamente 20, distribuiti su tutto il territorio comunale:

Piazza Umberto I, Piazza Nassirya, parcheggio Mundo, parcheggio Via Musone,  Piazza Calcara, Via Aldo Moro, Piazza Padre Pio, Viale Manzoni, Via Clanio, Viale della Pace, Viale della Vittoria, Via San Giuliano, Piazza Brescia, parcheggio Via Fuccia, Corso Matteotti, Piazza Carità, parcheggio Piazza Vanvitelli, Via Vittorio Veneto, Piazza Bellopede, Via Fratelli Onorato. 

Per ottenere informazioni e comunicare disagi è attivo un servizio di assistenza 24 ore a cui è possibile collegarsi attraverso la chat presente nell’App. Il progetto, partito in via sperimentale, non ha alcun costo per il Comune. I cittadini possono acquistare un abbonamento mensile, usufruire di particolari offerte o scegliere di corrispondere la tariffa per ogni singola corsa.  

“Oggi si concretizza – ha affermato l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Riccio – la nostra idea di mobilità integrata, innovativa, sostenibile e a basso impatto ambientale. Trasformare la nostra Marcianise in una moderna smart city resta tra gli obiettivi primari dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Velardi. La scelta dei monopattini rivelerà presto tutta la sua utilità, azzerando ogni polemica e scetticismo. Nei prossimi mesi saremo in grado di capire i benefici di questo servizio in termini sociali e ambientali sulla qualità dell’aria e sulla circolazione. Stiamo valutando di ampliare l’offerta prevedendo nuovi mezzi come le bici elettriche”. 

