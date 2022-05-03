16:34:27 CAPUA. La Rete dei movimenti Free costruita sull'esempio amministrativo del sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, sarà presente a Capua alle elezioni comunali previste per domenica 12 giugno 2022 con la lista "FreeCapua".

Il movimento si presenterà a sostegno della candidata sindaca Carmela Del Basso con cui è condivisa la progettualità politica per Capua sui temi dell'ambiente, della legalità, della buona amministrazione e, soprattutto, dei beni comuni.

«La connessione che si è creata con il movimento Free e con Josi Della Ragione è molto importante per me – sottolinea la candidata Carmela Del Basso – perchè non ha seguito le normali 'logiche' della politica basate su richieste e spartizioni ma è strato frutto di uno sforzo programmatico della coalizione che mi sostiene.

Al momento di elaborare il piano di rilancio per il centro storico si è presentato il problema degli immobili di proprietà del demanio che dobbiamo acquisire ai beni comunali per programmare quegli spazi, anche sociali, di cui Capua ha bisogno. Operando sul tema dei beni comuni ci è parso logico interrogarci sugli esempi virtuosi e, in Campania, quello di Bacoli è certamente il più apprezzabile e compiuto.

Una amministrazione orientata al servizio dei suoi cittadini, questo è il sogno che vogliamo realizzare a Capua. Così come anche sui temi ambientali, la messa in sicurezza del Volturno e il rilancio del Tifata, della buona amministrazione e della legalità la sintonia è stata totale. La mia candidatura – conclude Del Basso - nasce proprio per contrastare poteri forti e politici stretti da decennali accordi e compromessi come evidenziato, purtroppo per l'onorabilità di Capua, a più riprese dalla magistratura».

«È un vero orgoglio, a 12 anni dalla fondazione di Freebacoli, aver ispirato questa rete associativa e politica formata ormai da tante cellule territoriali», dichiara Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli nonché fondatore del movimento politico.

«L’idea della ‘Rete dei Comuni Free’ è quella – prosegue il primo cittadino bacolese – di diffondere uno spazio aperto di partecipazione e di democrazia dal basso, capace di penetrare nei territori. Una rete associativa, sociale, politica, ambiziosa, che sia in grado di diffondere e raccontare che è possibile, concretizzabile, un modello di politica sana, fuori e dentro le istituzioni, in grado di raccogliere e mettere assieme tutte le risorse positive dei propri territori. Un modello rivelatosi vincente per un cambiamento reale e possibile. Se si è riusciti una volta, lo si può fare sempre. A Carmela e a tutto il gruppo di FreeCapua garantiremo il massimo sostegno».