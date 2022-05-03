Banner-MutuaBccSpettacolo
15:09:28 LUSCIANO. A Milano, qualche giorno fa, si è tenuta la convention del partito di centro destra guidato dalla Meloni. 

La stessa, in quella sede, auspicando un miglioramento generale delle condizioni dello stato italiano, ha espressamente invitato tutti i rappresentanti dei comuni superiori a 15 mila abitanti, a prendere sul serio l’idea di organizzare una lista di partito. 

L’obiettivo é quello di portare la voce di Fratelli d’Italia, in modo forte e determinato, all’interno dei consigli comunali dell’intero territorio nazionale. 

Lusciano, prende sul serio l’imput voluto dalla leader e continua ad organizzarsi sul territorio al fine di diffondere il verbo della politica sana, concreta e produttiva. 

Lo riferisce il vicepresidente del partito Agostino d'Alessandro.

