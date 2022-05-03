15:03:30 L'Ordine dei giornalisti della Campania esprime solidarietà ed è al fianco di Lorenzo Giroffi, collega free lance casagiovese respinto due volte al confine con Ungheria e Polonia in territorio ucraino perché "persona non gradita" nonostante in possesso di un accredito militare ricevuto dalle autorità di Kiev.

Ci rivolgiamo al ministero degli Esteri per comprendere i motivi oer i quali Giroffi è stato respinto. in particolare nella seconda occasione quando, il 28 aprila a Medyka, è stato anche interrogato per due ore da militari dell'esercito regolare prima di essere respinto in Polonia.

Dal 2014 Giroffi segue la guerra in Ucraina e chiediamo pertanto al ministero degl Esteri di chiarire le ragioni di questo comportamento nei confronti di un esperto giornalista free lance.