14:56:15 Sono ben sei i morti che si sono registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Caserta a causa del Coronavirus: lo riferisce il report dell’Asl.

Diminuiscono in compenso i positivi totali anche grazie al boom di guariti. Sono 294 i casi in meno rispetto a ieri grazie alle 1467 persone tornate negative a fronte delle 1179 che hanno contratto il virus.

I positivi totali sono 16089 con un tasso del 19,23%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.304 casi seguito da Marcianise, con 849 casi

789 i casi a Aversa,

685 i casi a Maddaloni,

612 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

513 i casi a Orta di Atella,

425 i casi a San Nicola la Strada,

414 i casi a Sessa Aurunca,

361 i casi a Mondragone,

350 i casi a Trentola Ducenta,

330 i casi a Lusciano,

325 i casi a Frignano,

314 i casi a Castel Volturno,

307 i casi a Capua,

285 i casi a Casal di Principe,

276 i casi a San Marcellino,

271 i casi a Parete,

262 i casi a San Cipriano d’Aversa,

242 i casi a Teverola,

238 i casi a San Felice a Cancello,

237 i casi a San’Arpino,

225 i casi a San Prisco,

224 i casi a Casagiove,

212 i casi a Teano,

202 i casi a Capodrise,

199 i casi a Piedimonte Matese,

195 i casi a Gricignano d’Aversa,

190 i casi a Macerata Campania,

186 i casi a Santa Maria a Vico,

184 i casi a Casaluce,

169 i casi a Villa Literno,

168 i casi a Casapulla,

160 i casi a Alife,

156 i casi a Succivo,

149 i casi a Bellona, Cesa,

147 i casi a Vitulazio,

146 i casi a Calvi Risorta,

144 i casi a Curti,

143 i casi a Frignano, Recale,

136 i casi a Cellole,

132 i casi a Caiazzo, Grazzanise,

129 i casi a Pignataro Maggiore, Villa di Briano,

127 i casi a Carinola,

123 i casi a San Marco Evangelista,

120 i casi a Portico di Caserta,

115 i casi a Alvignano, San Tammaro, Sparanise,

112 i casi a Vairano Patenora,

106 i casi a Carinaro,

105 i casi a Mignano Monte Lungo,

101 i casi a Casapesenna, Francolise,

91 i casi a Arienzo,

90 i casi a Pietramelara,

80 i casi a Cancello ed Arnone,

75 i casi a Castel Morrone,

67 i casi a Roccamonfina,

63 i casi a Cervino,

61 i casi a Gioia Sannitica,

54 i casi a Pietravairano,

51 i casi a Camigliano,

50 i casi a Pastorano, Valle di Maddaloni,

49 i casi a Falciano del Massico,

41 i casi a Piana di Monte Verna, Rocca d’Evandro,

40 i casi a Caianello, Castello del Matese, Sant’Angelo D’Alife,

38 i casi a Castello del Matese, Santa Maria la Fossa,

35 i casi a Castel Campagnano,

33 i casi a Formicola, Riardo, Ruviano,

32 i casi a Marzano Appio, Raviscanina,

31 i casi a Pratella,

30 i casi a Prata Sannita,

29 i casi a Presenzano,

28 i casi a Galluccio,

27 i casi a San Potito Sannitico,

26 i casi a Pontelatone,

23 i casi a Liberi, Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli,

22 i casi a Conca della Campania, San Pietro Infine,

21 i casi a Capriati al Volturno,

20 i casi a Baia e Latina,

16 i casi a Castel di Sasso,

15 i casi a Ailano,

14 i casi a Dragoni,

13 i casi a Giano Vetusto,

12 i casi a Fontegreca, Roccaromana,

10 i casi a Gallo Matese,

9 i casi a Valle Agricola,

8 i casi a Rocchetta e Croce,

7 i casi a Letino, San Gregorio Matese,

6 i casi a Ciorlano,

1 Casa circondariale.