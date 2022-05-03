14:56:15 Sono ben sei i morti che si sono registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Caserta a causa del Coronavirus: lo riferisce il report dell’Asl.
Diminuiscono in compenso i positivi totali anche grazie al boom di guariti. Sono 294 i casi in meno rispetto a ieri grazie alle 1467 persone tornate negative a fronte delle 1179 che hanno contratto il virus.
I positivi totali sono 16089 con un tasso del 19,23%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.304 casi seguito da Marcianise, con 849 casi
789 i casi a Aversa,
685 i casi a Maddaloni,
612 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
513 i casi a Orta di Atella,
425 i casi a San Nicola la Strada,
414 i casi a Sessa Aurunca,
361 i casi a Mondragone,
350 i casi a Trentola Ducenta,
330 i casi a Lusciano,
325 i casi a Frignano,
314 i casi a Castel Volturno,
307 i casi a Capua,
285 i casi a Casal di Principe,
276 i casi a San Marcellino,
271 i casi a Parete,
262 i casi a San Cipriano d’Aversa,
242 i casi a Teverola,
238 i casi a San Felice a Cancello,
237 i casi a San’Arpino,
225 i casi a San Prisco,
224 i casi a Casagiove,
212 i casi a Teano,
202 i casi a Capodrise,
199 i casi a Piedimonte Matese,
195 i casi a Gricignano d’Aversa,
190 i casi a Macerata Campania,
186 i casi a Santa Maria a Vico,
184 i casi a Casaluce,
169 i casi a Villa Literno,
168 i casi a Casapulla,
160 i casi a Alife,
156 i casi a Succivo,
149 i casi a Bellona, Cesa,
147 i casi a Vitulazio,
146 i casi a Calvi Risorta,
144 i casi a Curti,
143 i casi a Frignano, Recale,
136 i casi a Cellole,
132 i casi a Caiazzo, Grazzanise,
129 i casi a Pignataro Maggiore, Villa di Briano,
127 i casi a Carinola,
123 i casi a San Marco Evangelista,
120 i casi a Portico di Caserta,
115 i casi a Alvignano, San Tammaro, Sparanise,
112 i casi a Vairano Patenora,
106 i casi a Carinaro,
105 i casi a Mignano Monte Lungo,
101 i casi a Casapesenna, Francolise,
91 i casi a Arienzo,
90 i casi a Pietramelara,
80 i casi a Cancello ed Arnone,
75 i casi a Castel Morrone,
67 i casi a Roccamonfina,
63 i casi a Cervino,
61 i casi a Gioia Sannitica,
54 i casi a Pietravairano,
51 i casi a Camigliano,
50 i casi a Pastorano, Valle di Maddaloni,
49 i casi a Falciano del Massico,
41 i casi a Piana di Monte Verna, Rocca d’Evandro,
40 i casi a Caianello, Castello del Matese, Sant’Angelo D’Alife,
38 i casi a Castello del Matese, Santa Maria la Fossa,
35 i casi a Castel Campagnano,
33 i casi a Formicola, Riardo, Ruviano,
32 i casi a Marzano Appio, Raviscanina,
31 i casi a Pratella,
30 i casi a Prata Sannita,
29 i casi a Presenzano,
28 i casi a Galluccio,
27 i casi a San Potito Sannitico,
26 i casi a Pontelatone,
23 i casi a Liberi, Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli,
22 i casi a Conca della Campania, San Pietro Infine,
21 i casi a Capriati al Volturno,
20 i casi a Baia e Latina,
16 i casi a Castel di Sasso,
15 i casi a Ailano,
14 i casi a Dragoni,
13 i casi a Giano Vetusto,
12 i casi a Fontegreca, Roccaromana,
10 i casi a Gallo Matese,
9 i casi a Valle Agricola,
8 i casi a Rocchetta e Croce,
7 i casi a Letino, San Gregorio Matese,
6 i casi a Ciorlano,
1 Casa circondariale.