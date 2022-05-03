11:44:56 CASERTA. La primavera avanza, assieme al desiderio di vivere le città italiane e poter scoprire gli inestimabili giacimenti gastronomici della nostra bell’Italia.

Grazie al tour di Gusto Italia, alla sua quarta tappa di questa nuova stagione, artigiani e produttori di eccellenze Made in Italy si ritroveranno a Caserta, a partire da giovedì 5 maggio.

Dalle ore 10 a mezzanotte e fino a domenica 8 maggio, tra Piazza Dante e Corso Trieste, sarà possibile vivere una passeggiata golosa nel mercatino firmato dall’Associazione Italia Eventi, promotrice instancabile di progetti di valorizzazione di tipicità e prodotti di qualità italiani.

Fortemente voluta dall’amministrazione locale, dal sindaco Carlo Marino e dal vicesindaco Emiliano Casale, l’iniziativa è patrocinata dall’UNOE Unione nazionale Organizzatori di eventi e dai comuni ospitanti.

“Torniamo a Caserta con l’entusiasmo di sempre, questa città con la sua Reggia sono una meta importante per chi ama le bellezze storico artistiche che il nostro Paese ci offre.

E, come ormai siamo abituati a fare, le scoperte e le passeggiate amiamo abbinarle ai produttori e agli artigiani che fanno grande la nostra nazione sotto un altro profilo: la gastronomia e i manufatti. Ecco che si chiude un cerchio importante per valorizzare i nostri patrimoni, che – in effetti – abbiamo imparato ad amare di più negli ultimi e difficili tempi”, sottolinea Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.

Gusto Italia in tour è una fiera di enogastronomia, artigianato e benessere che da anni si muove tra le più belle città meridionali e laziali, consentendo ai cittadini e ai turisti di fare una spesa alternativa. La grande opportunità è poter parlare direttamente con i produttori e abbattere le distanze a cui solitamente la grande distribuzione costringe.

A questa tappa di Gusto Italia in tour parteciperanno molte aziende tra cui:

Dalla Campania: salumi e formaggi irpini di alta qualità dell’Azienda Zuccardi, i liquori, tra cui quello alla cannabis, di Tentazione di San Cipriano Picentino. Tante golosità per i più piccoli con Momenti Gommosi di Napoli con caramelle, marshmallow e lecca lecca variopinti, mentre da Ischia arriverà Il boss delle sfogliatelle con dolci tipici campani e tanti gusti per le crepes.

Non mancheranno l’azienda Mo.Ro. di Caserta e Mr. Trdelnik. L’azienda Nobile di Giffoni Sei Casali porterà tanta buona nocciola di Giffoni IGP, spalmabili, torroni ed un croccante realizzato al momento. Il tipico waffelino, preparato sia con cioccolato artigianale che in altri gusti, sarà proposto da Regina Chocolate. Il pregiato miele di Apicoltura Mucciolo con miele bio e cosmetica di Capaccio Paestum, mentre le marmellate e le confetture saranno firmate da Teorema Mediterraneo di Angri.

Dalla Puglia: biscotti e taralli tradizionali di Casa del tarallo di Zuccardi.

Dalla Calabria: l’azienda Nero di Calabria di Taverna con prodotti tipici calabresi tra cui la nduja, mentre l’Azienda Tranchino proporrà il suo olio extravergine di oliva bio.

Per gli appassionati di artigianato: l’azienda Nubi di Ciampino con svariate lampade, le calamite de Le Calamite col sorriso di Cava de’Tirreni, le ceramiche di Arte e Parte di Somma Vesuviana, i gioielli di Gioie di Damiano di Avellino, i lavori all’uncinetto dell’artigiana Gabriella Russo, i sali e i cristalli profumati di un’azienda campana.

Aperto tutti i giorni e ad ingresso gratuito, dalle ore 10 alle ore 24, l’iniziativa permette un viaggio virtuale attraverso le regioni del centro e del sud Italia.

Si confermano partner dell’iniziativa il blogzine Rosmarinonews.it dedicato al mondo delle eccellenze e ai territori italiani e Radio Castelluccio, impegnata nel racconto quotidiano del buono e del bello.

Le prossime tappe di Gusto Italia in tour:

Benevento dal 13 al 15 maggio

Salerno dal 19 al 22 maggio

Pompei dal 26 al 29 maggio

Potenza dal 2 al 5 giugno

Paestum dal 16 al 19 giugno