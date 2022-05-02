13:51:53 Ancora tre morti per l’emergenza Coronavirus: lo riferisce il report dell’Asl. La buona notizia è che calano i positivi totali che scendono a 16383. Nelle ultime 24 ore si annullano nuovi positivi e guariti con 307 nuovi casi e 323 persone tornate negative.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.306 casi seguito da Marcianise, con 867 casi
837 i casi a Aversa,
699 i casi a Maddaloni,
615 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
507 i casi a Orta di Atella,
448 i casi a Sessa Aurunca,
414 i casi a San Nicola la Strada,
373 i casi a Trentola Ducenta,
372 i casi a Mondragone,
337 i casi a Lusciano,
330 i casi a Castel Volturno,
325 i casi a Frignano,
303 i casi a Capua,
298 i casi a San Marcellino,
295 i casi a Casal di Principe,
284 i casi a Parete,
263 i casi a San Cipriano d’Aversa,
251 i casi a Teverola,
247 i casi a San Felice a Cancello,
240 i casi a San’Arpino,
227 i casi a San Prisco,
216 i casi a Teano,
212 i casi a Casagiove,
209 i casi a Piedimonte Matese,
205 i casi a Capodrise,
203 i casi a Gricignano d’Aversa,
193 i casi a Casaluce,
192 i casi a Santa Maria a Vico,
187 i casi a Macerata Campania,
180 i casi a Villa Literno,
174 i casi a Alife,
163 i casi a Casapulla,
161 i casi a Succivo,
154 i casi a Calvi Risorta,
151 i casi a Cesa,
147 i casi a Curti,
146 i casi a Frignano,
145 i casi a Vitulazio,
143 i casi a Recale,
140 i casi a Bellona,
137 i casi a Caiazzo,
135 i casi a Cellole,
131 i casi a Grazzanise,
128 i casi a Pignataro Maggiore, Portico di Caserta,
125 i casi a Villa di Briano,
124 i casi a San Marco Evangelista, San Tammaro,
118 i casi a Alvignano,
115 i casi a Carinola,
112 i casi a Carinaro,
111 i casi a Sparanise,
109 i casi a Casapesenna, Vairano Patenora,
101 i casi a Francolise,
97 i casi a Mignano Monte Lungo,
93 i casi a Arienzo,
88 i casi a Pietramelara,
77 i casi a Castel Morrone,
72 i casi a Cancello ed Arnone,
64 i casi a Cervino, Gioia Sannitica,
59 i casi a Roccamonfina,
53 i casi a Camigliano, Pietravairano,
52 i casi a Pastorano,
49 i casi a Falciano del Massico, Valle di Maddaloni,
41 i casi a Sant’Angelo D’Alife,
40 i casi a Castello del Matese,
39 i casi a Rocca d’Evandro,
38 i casi a Castello del Matese, Santa Maria la Fossa,
37 i casi a Caianello, Piana di Monte Verna, Ruviano,
36 i casi a Formicola, Galluccio, Raviscanina,
34 i casi a Castel Campagnano, Pratella,
33 i casi a Prata Sannita, Riardo,
31 i casi a Marzano Appio, Pontelatone, Presenzano,
28 i casi a San Potito Sannitico,
24 i casi a Capriati al Volturno,
22 i casi a Conca della Campania, Liberi, San Pietro Infine,
21 i casi a Santa Maria la Fossa,
20 i casi a Tora e Piccilli,
19 i casi a Baia e Latina,
14 i casi a Ailano, Castel di Sasso, Fontegreca, Roccaromana,
12 i casi a Dragoni,
11 i casi a Giano Vetusto,
10 i casi a Gallo Matese,
9 i San Gregorio Matese, Valle Agricola,
8 i casi a Letino, Rocchetta e Croce,
5 i casi a Ciorlano,
1 Casa circondariale.
Mariano Calazzo