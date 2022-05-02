13:51:53 Ancora tre morti per l’emergenza Coronavirus: lo riferisce il report dell’Asl. La buona notizia è che calano i positivi totali che scendono a 16383. Nelle ultime 24 ore si annullano nuovi positivi e guariti con 307 nuovi casi e 323 persone tornate negative.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.306 casi seguito da Marcianise, con 867 casi

837 i casi a Aversa,

699 i casi a Maddaloni,

615 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

507 i casi a Orta di Atella,

448 i casi a Sessa Aurunca,

414 i casi a San Nicola la Strada,

373 i casi a Trentola Ducenta,

372 i casi a Mondragone,

337 i casi a Lusciano,

330 i casi a Castel Volturno,

325 i casi a Frignano,

303 i casi a Capua,

298 i casi a San Marcellino,

295 i casi a Casal di Principe,

284 i casi a Parete,

263 i casi a San Cipriano d’Aversa,

251 i casi a Teverola,

247 i casi a San Felice a Cancello,

240 i casi a San’Arpino,

227 i casi a San Prisco,

216 i casi a Teano,

212 i casi a Casagiove,

209 i casi a Piedimonte Matese,

205 i casi a Capodrise,

203 i casi a Gricignano d’Aversa,

193 i casi a Casaluce,

192 i casi a Santa Maria a Vico,

187 i casi a Macerata Campania,

180 i casi a Villa Literno,

174 i casi a Alife,

163 i casi a Casapulla,

161 i casi a Succivo,

154 i casi a Calvi Risorta,

151 i casi a Cesa,

147 i casi a Curti,

146 i casi a Frignano,

145 i casi a Vitulazio,

143 i casi a Recale,

140 i casi a Bellona,

137 i casi a Caiazzo,

135 i casi a Cellole,

131 i casi a Grazzanise,

128 i casi a Pignataro Maggiore, Portico di Caserta,

125 i casi a Villa di Briano,

124 i casi a San Marco Evangelista, San Tammaro,

118 i casi a Alvignano,

115 i casi a Carinola,

112 i casi a Carinaro,

111 i casi a Sparanise,

109 i casi a Casapesenna, Vairano Patenora,

101 i casi a Francolise,

97 i casi a Mignano Monte Lungo,

93 i casi a Arienzo,

88 i casi a Pietramelara,

77 i casi a Castel Morrone,

72 i casi a Cancello ed Arnone,

64 i casi a Cervino, Gioia Sannitica,

59 i casi a Roccamonfina,

53 i casi a Camigliano, Pietravairano,

52 i casi a Pastorano,

49 i casi a Falciano del Massico, Valle di Maddaloni,

41 i casi a Sant’Angelo D’Alife,

40 i casi a Castello del Matese,

39 i casi a Rocca d’Evandro,

38 i casi a Castello del Matese, Santa Maria la Fossa,

37 i casi a Caianello, Piana di Monte Verna, Ruviano,

36 i casi a Formicola, Galluccio, Raviscanina,

34 i casi a Castel Campagnano, Pratella,

33 i casi a Prata Sannita, Riardo,

31 i casi a Marzano Appio, Pontelatone, Presenzano,

28 i casi a San Potito Sannitico,

24 i casi a Capriati al Volturno,

22 i casi a Conca della Campania, Liberi, San Pietro Infine,

21 i casi a Santa Maria la Fossa,

20 i casi a Tora e Piccilli,

19 i casi a Baia e Latina,

14 i casi a Ailano, Castel di Sasso, Fontegreca, Roccaromana,

12 i casi a Dragoni,

11 i casi a Giano Vetusto,

10 i casi a Gallo Matese,

9 i San Gregorio Matese, Valle Agricola,

8 i casi a Letino, Rocchetta e Croce,

5 i casi a Ciorlano,

1 Casa circondariale.

Mariano Calazzo