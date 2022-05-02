12:03:05 CASAPULLA. E’ stato ritrovato in Toscana Francesco Di Giovanni, il finanziere 49enne originario di Casapulla ma residente a San Tammaro, scomparso nel nulla lo scorso mercoledì 27 aprile.

Ad annunciare la bella notizia è il senatore del Movimento 5 Stelle Agostino Santillo, grande amico di Francesco: «È stato ritrovato il mio amico Francesco Di Giovanni. Si trova a Marina di Pisa, in Toscana, e sta bene. Tra non molto potrà riabbracciare la moglie Tonia Capriello e tutti noi. Questo è ciò che conta. Grazie a quanti si sono attivati, grazie alle forze dell'ordine e ai carabinieri che lo hanno ritrovato. Ti voglio bene Franco, supereremo anche questa»: scrive sul suo profilo social il senatore di Casapulla.