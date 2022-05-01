21:05:17 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Alla presenza della Coordinatrice Nazionale di Azzurro Donna l’On. Catia Polidori Catia Polidori, la coordinatrice Regionale di Forza Italia - Azzurro Donna Campania la Professoressa Carla Ciccarelli, ha avuto il lancio ufficiale la Coordinatrice Provinciale di Azzurro Donna Caserta Maria Rosaria Gliottone.

Il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Caserta l’On. Carlo Sarro Carlo Sarro insieme con il Coordinatore Regionale di Forza Italia Campania il Sen. Domenico De Siano, ha fatto gli onori di casa rafforzando il movimento dedicato alle donne fortemente voluto dal Presidente Berlusconi.

Ad aprire i lavori il Coordinatore Cittadino di Smcv Francesco Arch Marino che insieme a tutti i coordinatori, dirigenti e militanti azzurri hanno accolto l’On. Polidori nel suggestivo scenario offerto dal Salone degli specchi del Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere.

L’on. Polidori, oltre parlare della questione delle donne sul territorio nazionale, riportando anche le azioni intraprese dall’organizzazione di governo e parlamentare di Forza Italia, ha riportato alla platea anche il racconto delle colleghe ucraine sulle violenze che stanno subendo in questo ultimo periodo le donne che per fuggire dalle atrocità dei bombardamenti in molti casi si trovano difronte veri e propri aguzzìni in divisa.