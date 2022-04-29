Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

20:05:19 MADDALONI. «I miei complimenti agli organizzatori: quello di questa sera è stato un positivo momento di confronto su una problematica come l’autismo che impone alle istituzioni di avere sempre la massima attenzione nel rispetto dei bambini e delle ‘famiglie speciali’.

Non ci può essere un approccio ragionieristico nel pianificare le terapie. La continuità è condizione fondamentale per essere vicini alle famiglie: l’ho detto con chiarezza in tutte le sedi. Per ora siamo riusciti ad ottenere un piccolo risultato garantendo almeno per la fascia di età 0 6 anni la stabilità dei trattamenti Aba fino a fine anno cosa che, ad un certo momento sembrava compromessa.

Chiaramente non basta. Sono in stretto contatto con il presidente della commissione Sanità, l’amico Enzo Alaia e il direttore dell’Asl dott. Ferdinando Russo per garantire il diritto all’assistenza sempre anche ai ragazzi più grandi con piani terapeutici che non subiscono alcuna interruzione».

Lo dichiara il consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania Vincenzo Santangelo a margine del convegno sull’autismo organizzato a Maddaloni dal movimento Cambiamo Insieme.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:464 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:825 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:771 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next