15:50:05 Un’altra giornata pesante sul fronte Coronavirus: il report dell’Asl registra ancora due vittime. In aumento i casi di positività con un incremento di 137 unità rispetto a ieri.
Sono stati 1125 i nuovi positivi contro i 986 guariti per un totale di 17372 positivi.
Il tasso di positività è del 19,20%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.402 casi seguito da Aversa, con 919 casi
903 i casi a Marcianise,
733 i casi a Maddaloni,
664 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
531 i casi a Orta di Atella,
471 i casi a Sessa Aurunca,
413 i casi a San Nicola la Strada,
405 i casi a Mondragone,
394 i casi a Trentola Ducenta,
341 i casi a Lusciano,
338 i casi a Castel Volturno,
329 i casi a Capua,
325 i casi a Frignano,
315 i casi a Casal di Principe,
314 i casi a Parete,
303 i casi a San Marcellino,
279 i casi a San Cipriano d’Aversa,
270 i casi a Teverola,
258 i casi a San’Arpino,
256 i casi a San Felice a Cancello,
243 i casi a San Prisco,
231 i casi a Casagiove,
220 i casi a Piedimonte Matese, Santa Maria a Vico,
209 i casi a Casaluce,
208 i casi a Teano,
207 i casi a Capodrise,
199 i casi a Gricignano d’Aversa,
196 i casi a Alife,
184 i casi a Casapulla, Macerata Campania,
179 i casi a Villa Literno,
175 i casi a Succivo,
166 i casi a Curti,
163 i casi a Calvi Risorta,
159 i casi a Caiazzo, Vitulazio,
157 i casi a Recale,
155 i casi a Cesa,
152 i casi a Alvignano, Frignano,
142 i casi a Bellona,
141 i casi a Portico di Caserta,
133 i casi a San Tammaro,
130 i casi a Carinola, Pignataro Maggiore,
129 i casi a Grazzanise, Villa di Briano,
128 i casi a Cellole,
125 i casi a San Marco Evangelista,
114 i casi a Carinaro,
118 i casi a Casapesenna,
113 i casi a Sparanise,
102 i casi a Francolise,
101 i casi a Vairano Patenora,
98 i casi a Mignano Monte Lungo,
97 i casi a Arienzo,
96 i casi a Pietramelara,
93 i casi a Castel Morrone,
79 i casi a Cancello ed Arnone,
66 i casi a Gioia Sannitica,
63 i casi a Camigliano,
61 i casi a Cervino, Valle di Maddaloni,
57 i casi a Roccamonfina,
53 i casi a Castello del Matese, Pastorano, Pietravairano,
51 i casi a Falciano del Massico,
49 i casi a Piana di Monte Verna, Rocca d’Evandro,
48 i casi a Ruviano,
46 i casi a Riardo,
42 i casi a Formicola, Prata Sannita, Sant’Angelo D’Alife,
39 i casi a Caianello,
38 i casi a Galluccio, Pratella, Santa Maria la Fossa,
37 i casi a Raviscanina,
35 i casi a Castello del Matese,
34 i casi a Presenzano,
31 i casi a Castel Campagnano,
30 i casi a San Potito Sannitico,
29 i casi a Conca della Campania, Pontelatone,
27 i casi a Marzano Appio,
24 i casi a Capriati al Volturno,
22 i casi a Liberi,
21 i casi a San Pietro Infine, Santa Maria la Fossa,
20 i casi a Castel di Sasso,
19 i casi a Baia e Latina,
18 i casi a Fontegreca,
17 i casi a Ailano, Giano Vetusto, Tora e Piccilli,
16 i casi a Roccaromana,
14 i casi a Dragoni, Gallo Matese,
10 i casi a San Gregorio Matese,
9 i casi a Valle Agricola,
7 i casi a Ciorlano,
6 i casi a Letino,
5 i casi a Rocchetta e Croce,
1 Casa circondariale.