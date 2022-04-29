Banner-MutuaBccSpettacolo
15:50:05 Un’altra giornata pesante sul fronte Coronavirus: il report dell’Asl registra ancora due vittime. In aumento i casi di positività con un incremento di 137 unità rispetto a ieri.

Sono stati 1125 i nuovi positivi contro i 986 guariti per un totale di 17372 positivi.

Il tasso di positività è del 19,20%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.402 casi seguito da Aversa, con 919 casi

903 i casi a Marcianise,

733 i casi a Maddaloni,

664 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

531 i casi a Orta di Atella,

471 i casi a Sessa Aurunca,

413 i casi a San Nicola la Strada,

405 i casi a Mondragone,

394 i casi a Trentola Ducenta,

341 i casi a Lusciano,

338 i casi a Castel Volturno,

329 i casi a Capua,

325 i casi a Frignano, 

315 i casi a Casal di Principe,

314 i casi a Parete,

303 i casi a San Marcellino,

279 i casi a San Cipriano d’Aversa,

270 i casi a Teverola,

258 i casi a San’Arpino,

256 i casi a San Felice a Cancello,

243 i casi a San Prisco,

231 i casi a Casagiove,

220 i casi a Piedimonte Matese, Santa Maria a Vico,

209 i casi a Casaluce,

208 i casi a Teano,

207 i casi a Capodrise,

199 i casi a Gricignano d’Aversa,

196 i casi a Alife,

184 i casi a Casapulla, Macerata Campania,

179 i casi a Villa Literno,

175 i casi a Succivo,

166 i casi a Curti,

163 i casi a Calvi Risorta,

159 i casi a Caiazzo, Vitulazio,

157 i casi a Recale,

155 i casi a Cesa,

152 i casi a Alvignano, Frignano,

142 i casi a Bellona,

141 i casi a Portico di Caserta,

133 i casi a San Tammaro,

130 i casi a Carinola, Pignataro Maggiore,

129 i casi a Grazzanise, Villa di Briano,

128 i casi a Cellole,

125 i casi a San Marco Evangelista,

114 i casi a Carinaro,

118 i casi a Casapesenna,

113 i casi a Sparanise,

102 i casi a Francolise,

101 i casi a Vairano Patenora,

98 i casi a Mignano Monte Lungo,

97 i casi a Arienzo,

96 i casi a Pietramelara,

93 i casi a Castel Morrone,

79 i casi a Cancello ed Arnone,

66 i casi a Gioia Sannitica,

63 i casi a Camigliano,

61 i casi a Cervino, Valle di Maddaloni,

57 i casi a Roccamonfina,

53 i casi a Castello del Matese, Pastorano, Pietravairano,

51 i casi a Falciano del Massico, 

49 i casi a Piana di Monte Verna, Rocca d’Evandro,

48 i casi a Ruviano,

46 i casi a Riardo,

42 i casi a Formicola, Prata Sannita, Sant’Angelo D’Alife,

39 i casi a Caianello,

38 i casi a Galluccio, Pratella, Santa Maria la Fossa,

37 i casi a Raviscanina,

35 i casi a Castello del Matese,

34 i casi a Presenzano,

31 i casi a Castel Campagnano, 

30 i casi a San Potito Sannitico,

29 i casi a Conca della Campania, Pontelatone,

27 i casi a Marzano Appio,

24 i casi a Capriati al Volturno,

22 i casi a Liberi,

21 i casi a San Pietro Infine, Santa Maria la Fossa,

20 i casi a Castel di Sasso,

19 i casi a Baia e Latina,

18 i casi a Fontegreca,

17 i casi a Ailano, Giano Vetusto, Tora e Piccilli,

16 i casi a Roccaromana,

14 i casi a Dragoni, Gallo Matese,

10 i casi a San Gregorio Matese,

9 i casi a Valle Agricola,

7 i casi a Ciorlano,

6 i casi a Letino,

5 i casi a Rocchetta e Croce,

1 Casa circondariale.

