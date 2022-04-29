Banner-MutuaBccSpettacolo
09:20:47 CASAPULLA. Francesco Di Giovanni, finanziere di 48 anni originario di Casapulla, è scomparso nel nulla fa mercoledì mattina.

Residente a San Tammaro insieme alla moglie e al figlio, era uscito di casa per andare a lavoro e da quel momento di sono perse le sue tracce. La sua auto é stata ritrovata in provincia di Grosseto dalle forze dell’ordine.

Tanti gli appelli che in queste ore stanno girando suoi social. «Su richiesta degli amici e familiari - fanno sapere i colleghi di Francesco- si comunica che da mercoledì mattina non si hanno più notizie del collega Francesco Di Giovanni, in servizio presso il Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Napoli. Hanno ritrovato la sua autovettura chiusa a chiave presso la stazione di Montepescali a Braccagni in provincia di Grosseto. Chiunque possa essere di aiuto a ritrovarlo lo faccia subito. Per ogni utile notizia contattare immediatamente il numero di pubblica utilità 117».

 

Francesco era molto conosciuto a Casapulla, il fratello Antonio è stato vicesindaco. Anche il senatore Agostino Santillo ha lanciato un appello social: «Due giorni fa - scrive - è scomparso il mio migliore amico, Francesco Di Giovanni, 48 anni, di Casapulla. Ha lasciato la casa in cui vive con la moglie Tonia e il piccolo figlio a San Tammaro e sappiamo che ha abbandonato l'auto nella zona di Braccagni-Montepescali, in provincia di Grosseto, proprio vicino la stazione ferroviaria. Mi permetto di condividere questo post, che esula dalle attività politiche, perché sono molto preoccupato per Francesco. Aiutataci a trovarlo, anche condividendo questo messaggio.  Se lo vedete, vi prego di contattare immediatamente le forze dell'ordine».

