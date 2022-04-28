21:02:38 Due le giornate che gli studenti dell’ ITIS-Liceo Scientifico F. Giordani Caserta hanno dedicato al progetto Fisco e Scuola per Seminare Legalità. Circa 250 gli studenti coinvolti.

Presso l’Istituto Giordani, guidato e rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Antonella Serpico, sono intervenuti i delegati della Direzione Regionale Campania dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, il Dr. Giovanni Joey Pasquariello ed il Dr. Marco Fiorentino Tramontano; l’organizzazione dell’incontro è stata curata dal Prof. Antonio Di Giacomo.

Gli studenti del Giordani, accompagnati e supportati in aula magna dai propri docenti (tra cui il Prof. Giuseppe Longobardi), hanno interagito con i delegati dell’Agenzia del MEF attraverso: scambio di idee, visione di video e slides, confronto sull’attuale situazione economica/finanziaria del nostro territorio/paese, compilazione di un questionario.

Il progetto MEF - MIUR, rivolto agli studenti, mira a diffondere i valori della Fiscalità, Cittadinanza Attiva, Costituzione e Legalità.

Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione dedicano da anni impegno e attenzione all’educazione alla legalità svolta nelle scuole con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione attraverso i due progetti Fisco e Scuola e Seminare legalità, inseriti anche quest’anno dal MIUR all’interno della Circolare (trasmessa a tutti gli istituti scolastici) sull’offerta formativa per l’educazione finanziaria. L’intenzione condivisa è quella di sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto delle regole fiscali e contribuire a sviluppare il senso di responsabilità civile, sociale e morale.

Il rispetto delle regole e l’educazione civica come sentimento indispensabile per lo sviluppo territoriale, regionale e nazionale.