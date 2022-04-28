21:31:48 AVERSA. Il Centro per l'Impiego a breve cambierà indirizzo. Ad ospitarlo in via definitiva sarà la struttura comunale di via Michele De Chiara (oggi occupata dall' ufficio Suap) che diventerà la nuova e molto più ampia ed attrezzata sede dello sportello primario dello stesso CPI, attualmente posto in alcuni inadeguati locali del centro storico in via Pommella.

La Regione Campania ha, infatti, ammesso la proposta del Comune di Aversa che, indicando la sede di via De Chiara, negli scorsi mesi aveva partecipato alla Manifestazione d'interesse dell'ente di via Santa Lucia finalizzata all'acquisizione di sedi da adibire a sportelli primari o di prossimità per l'erogazione dei servizi per il lavoro.

Termina, dunque, il lungo calvario (con continue e giustificate lamentele) che vedeva da anni la città normanna priva di una sede realmente fruibile per i fondamentali servizi ai cittadini in cerca di lavoro ed occupazione.

Ed esultano il Sindaco Golia, la Giunta e l'intera maggioranza consiliare che all'unisono dichiarano:

"Siamo più che soddisfatti per aver raggiunto l'obbiettivo di un'annosa battaglia che stavamo combattendo da tempo: quella di riuscire a dare finalmente una sede dignitosa ed adeguata al Centro per l'Impiego così come reclamato da anni da tutti i cittadini aversani. Ora - continuano gli amministratori normanni - entro trenta giorni dovremo adottare tutti gli atti necessari previsti per legge alla sottoscrizione del comodato d'uso con l'apposito ufficio della Regione Campania e liberare la parte di struttura di via De Chiara attualmente occupata dall'ufficio Suap che sarà trasferito nel Palazzo comunale. Dopodichè - concludono - la nuova e definitiva sede del CPI sarà una realtà"