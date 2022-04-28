19:43:16 CASERTA. I consiglieri comunali dei gruppi ‘Gianpiero Zinzi per Caserta’ e ‘con Zinzi prima Caserta’, Gianpiero Zinzi, Alessio Dello Stritto, Maurizio Del Rosso, Fabio Schiavo e Donato Aspromonte, non parteciperanno alla seduta di Question Time convocata per domani, 29 Aprile.

“Pur riconoscendo l’importanza di uno strumento di confronto e partecipazione come il Question Time venerdì non saremo in Aula per discutere le interrogazioni a nostra firma. Riteniamo necessario che su determinati argomenti rilevanti per la Città debba svilupparsi un dibattito più ampio che, quindi, non si fermi alla sola, per quanto importante, replica dell’assessore delegato.

Per questo motivo abbiamo anche chiesto ufficialmente che i lavori dell’Aula possano svolgersi con maggiore frequenza per consentire alle tante emergenze della nostra Città di essere affrontate e, per quanto possibile, anche risolte. Su tutte anche quella concernente la revoca, da parte della Regione Campania, del finanziamento per la realizzazione del biodigestore e le conseguenze di ordine economico – finanziario che ne deriveranno per le casse comunali”.

Così i capigruppo Alessio Dello Stritto e Donato Aspromonte spiegano la posizione dei due gruppi consiliari in vista dell’appuntamento in Aula di domani.