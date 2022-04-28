Banner-MutuaBccSpettacolo
16:43:51 Ancora due morti funestano la provincia di Caserta per quello che riguarda l’emergenza Coronavirus. Non è la sola brutta notizia: il numero totale dei positivi continua a salire facendo registrare un più 195 rispetto a ieri arrivando a 17235.

Sono stati 1258 i nuovi positivi a fronte dei 1061 guariti. Il tasso di positività si è fermato al 19,39%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.407 casi seguito da Aversa, con 932 casi

891 i casi a Marcianise,

725 i casi a Maddaloni,

658 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

510 i casi a Orta di Atella,

483 i casi a Sessa Aurunca,

405 i casi a Mondragone,

398 i casi a San Nicola la Strada,

387 i casi a Trentola Ducenta,

337 i casi a Lusciano,

330 i casi a Castel Volturno,

327 i casi a Capua,

325 i casi a Frignano, 

316 i casi a Casal di Principe,

306 i casi a Parete,

305 i casi a San Marcellino,

278 i casi a Teverola,

273 i casi a San Cipriano d’Aversa,

256 i casi a San Felice a Cancello, San’Arpino,

254 i casi a San Prisco,

233 i casi a Casagiove,

217 i casi a Santa Maria a Vico,

216 i casi a Piedimonte Matese,

203 i casi a Capodrise,

202 i casi a Alife,

200 i casi a Casaluce,

199 i casi a Teano,

197 i casi a Gricignano d’Aversa,

183 i casi a Casapulla, 

178 i casi a Macerata Campania,

177 i casi a Villa Literno,

164 i casi a Caiazzo,

169 i casi a Succivo,

165 i casi a Calvi Risorta,

158 i casi a Alvignano, 

157 i casi a Curti,

152 i casi a Recale, Vitulazio,

151 i casi a Frignano, 

149 i casi a Cesa, 

147 i casi a Portico di Caserta,

138 i casi a Bellona,

134 i casi a Cellole,

132 i casi a Pignataro Maggiore,

128 i casi a Carinola,

127 i casi a San Tammaro,

123 i casi a San Marco Evangelista,

122 i casi a Villa di Briano,

119 i casi a Grazzanise,

115 i casi a Sparanise,

113 i casi a Carinaro,

109 i casi a Casapesenna,

99 i casi a Vairano Patenora,

95 i casi a Pietramelara,

93 i casi a Mignano Monte Lungo,

91 i casi a Arienzo, 

90 i casi a Francolise,

89 i casi a Castel Morrone,

77 i casi a Cancello ed Arnone,

63 i casi a Gioia Sannitica,

61 i casi a Camigliano, Cervino,

58 i casi a Roccamonfina,

56 i casi a Pietravairano, Valle di Maddaloni,

54 i casi a Pastorano,

53 i casi a Castello del Matese,

51 i casi a Piana di Monte Verna,

48 i casi a Riardo, Ruviano,

47 i casi a Rocca d’Evandro,

46 i casi  a Sant’Angelo D’Alife,

44 i casi a Falciano del Massico, Formicola,

43 i casi a Prata Sannita,

40 i casi a Presenzano,

38 i casi a Caianello, Raviscanina, Santa Maria la Fossa,

36 i casi a Pratella,

35 i casi a Castello del Matese,

33 i casi a Castel Campagnano,

32 i casi a Galluccio,

31 i casi a San Potito Sannitico,

30 i casi a Conca della Campania, Pontelatone,

29 i casi a Marzano Appio,

26 i casi a Capriati al Volturno,

22 i casi a San Pietro Infine, Santa Maria la Fossa,

21 i casi a Liberi,

20 i casi a Castel di Sasso,

19 i casi a Ailano, Baia e Latina, Giano Vetusto,

18 i casi a Fontegreca,

17 i casi a Tora e Piccilli,

15 i casi a Gallo Matese, Roccaromana,

11 i casi a Dragoni,

10 i casi a San Gregorio Matese,

9 i casi a Valle Agricola,

8 i casi a Ciorlano,

7 i casi a Rocchetta e Croce,

6 i casi a Letino,

1 Casa circondariale.

Sono 7.313 i positivi del giorno al Covid in Campania su 39.093 test effettuati per un indice di contagio del 18,7%, in calo rispetto al 21,2%.

Sono otto i deceduti nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti altri 2 decessi registrati solo ieri.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 42, + 2 rispetto al dato di ieri. 

In controtendenza i posti letto di degenza occupati che scendono a 746 (ieri erano 751).

