16:43:51 Ancora due morti funestano la provincia di Caserta per quello che riguarda l’emergenza Coronavirus. Non è la sola brutta notizia: il numero totale dei positivi continua a salire facendo registrare un più 195 rispetto a ieri arrivando a 17235.
Sono stati 1258 i nuovi positivi a fronte dei 1061 guariti. Il tasso di positività si è fermato al 19,39%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.407 casi seguito da Aversa, con 932 casi
891 i casi a Marcianise,
725 i casi a Maddaloni,
658 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
510 i casi a Orta di Atella,
483 i casi a Sessa Aurunca,
405 i casi a Mondragone,
398 i casi a San Nicola la Strada,
387 i casi a Trentola Ducenta,
337 i casi a Lusciano,
330 i casi a Castel Volturno,
327 i casi a Capua,
325 i casi a Frignano,
316 i casi a Casal di Principe,
306 i casi a Parete,
305 i casi a San Marcellino,
278 i casi a Teverola,
273 i casi a San Cipriano d’Aversa,
256 i casi a San Felice a Cancello, San’Arpino,
254 i casi a San Prisco,
233 i casi a Casagiove,
217 i casi a Santa Maria a Vico,
216 i casi a Piedimonte Matese,
203 i casi a Capodrise,
202 i casi a Alife,
200 i casi a Casaluce,
199 i casi a Teano,
197 i casi a Gricignano d’Aversa,
183 i casi a Casapulla,
178 i casi a Macerata Campania,
177 i casi a Villa Literno,
164 i casi a Caiazzo,
169 i casi a Succivo,
165 i casi a Calvi Risorta,
158 i casi a Alvignano,
157 i casi a Curti,
152 i casi a Recale, Vitulazio,
151 i casi a Frignano,
149 i casi a Cesa,
147 i casi a Portico di Caserta,
138 i casi a Bellona,
134 i casi a Cellole,
132 i casi a Pignataro Maggiore,
128 i casi a Carinola,
127 i casi a San Tammaro,
123 i casi a San Marco Evangelista,
122 i casi a Villa di Briano,
119 i casi a Grazzanise,
115 i casi a Sparanise,
113 i casi a Carinaro,
109 i casi a Casapesenna,
99 i casi a Vairano Patenora,
95 i casi a Pietramelara,
93 i casi a Mignano Monte Lungo,
91 i casi a Arienzo,
90 i casi a Francolise,
89 i casi a Castel Morrone,
77 i casi a Cancello ed Arnone,
63 i casi a Gioia Sannitica,
61 i casi a Camigliano, Cervino,
58 i casi a Roccamonfina,
56 i casi a Pietravairano, Valle di Maddaloni,
54 i casi a Pastorano,
53 i casi a Castello del Matese,
51 i casi a Piana di Monte Verna,
48 i casi a Riardo, Ruviano,
47 i casi a Rocca d’Evandro,
46 i casi a Sant’Angelo D’Alife,
44 i casi a Falciano del Massico, Formicola,
43 i casi a Prata Sannita,
40 i casi a Presenzano,
38 i casi a Caianello, Raviscanina, Santa Maria la Fossa,
36 i casi a Pratella,
35 i casi a Castello del Matese,
33 i casi a Castel Campagnano,
32 i casi a Galluccio,
31 i casi a San Potito Sannitico,
30 i casi a Conca della Campania, Pontelatone,
29 i casi a Marzano Appio,
26 i casi a Capriati al Volturno,
22 i casi a San Pietro Infine, Santa Maria la Fossa,
21 i casi a Liberi,
20 i casi a Castel di Sasso,
19 i casi a Ailano, Baia e Latina, Giano Vetusto,
18 i casi a Fontegreca,
17 i casi a Tora e Piccilli,
15 i casi a Gallo Matese, Roccaromana,
11 i casi a Dragoni,
10 i casi a San Gregorio Matese,
9 i casi a Valle Agricola,
8 i casi a Ciorlano,
7 i casi a Rocchetta e Croce,
6 i casi a Letino,
1 Casa circondariale.
Sono 7.313 i positivi del giorno al Covid in Campania su 39.093 test effettuati per un indice di contagio del 18,7%, in calo rispetto al 21,2%.
Sono otto i deceduti nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti altri 2 decessi registrati solo ieri.
I posti letto di terapia intensiva occupati sono 42, + 2 rispetto al dato di ieri.
In controtendenza i posti letto di degenza occupati che scendono a 746 (ieri erano 751).