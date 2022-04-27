Banner-MutuaBccSpettacolo
19:38:37 Si continua a morire in provincia di Caserta: nelle ultime 24 ore sono decedute ben tre persone. Le brutte notizie non finiscono qui: cresce ancora il numero dei contagiati che è arrivato a 17040 con un più 134 rispetto a ieri.

Sono stati 1789 i nuovi positivi contro i 1652 guariti con un tasso di positività del 20,86%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.382 casi seguito da Aversa, con 933 casi

876 i casi a Marcianise,

713 i casi a Maddaloni,

645 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

488 i casi a Orta di Atella,

473 i casi a Sessa Aurunca,

402 i casi a Mondragone,

386 i casi a San Nicola la Strada,

379 i casi a Trentola Ducenta,

327 i casi a Castel Volturno,

326 i casi a Lusciano,

325 i casi a Frignano, 

317 i casi a Capua,

315 i casi a Casal di Principe,

305 i casi a Parete,

292 i casi a San Marcellino,

276 i casi a Teverola,

269 i casi a San Cipriano d’Aversa,

256 i casi a San’Arpino,

253 i casi a San Felice a Cancello,

249 i casi a San Prisco,

226 i casi a Casagiove,

221 i casi a Santa Maria a Vico,

208 i casi a Alife,

202 i casi a Piedimonte Matese,

201 i casi a Teano,

199 i casi a Capodrise, Gricignano d’Aversa,

197 i casi a Casaluce,

185 i casi a Casapulla,

183 i casi a Macerata Campania,

176 i casi a Villa Literno,

168 i casi a Alvignano,

164 i casi a Calvi Risorta,

163 i casi a Succivo,

159 i casi a Vitulazio,

158 i casi a Curti,

155 i casi a Cesa,

153 i casi a Caiazzo, Recale,

151 i casi a Frignano, 

149 i casi a Portico di Caserta,

134 i casi a Bellona,

129 i casi a Pignataro Maggiore, San Marco Evangelista,

125 i casi a Cellole, San Tammaro,

124 i casi a Carinola,

122 i casi a Sparanise,

121 i casi a Villa di Briano,

117 i casi a Grazzanise,

113 i casi a Carinaro,

102 i casi a Casapesenna,

101 i casi a Vairano Patenora,

98 i casi a Pietramelara,

92 i casi a Castel Morrone,

91 i casi a Arienzo, Francolise,

86 i casi a Cancello ed Arnone,

78 i casi a Mignano Monte Lungo,

66 i casi a Cervino,

63 i casi a Camigliano,

60 i casi a Gioia Sannitica,

58 i casi a Pastorano, Valle di Maddaloni,

56 i casi a Riardo,

54 i casi a Roccamonfina,

53 i casi a Castello del Matese, Pietravairano,

52 i casi a Piana di Monte Verna,

50 i casi a Ruviano,

46 i casi a Rocca d’Evandro,

42 i casi a Presenzano,

41 i casi  a Formicola, Sant’Angelo D’Alife,

38 i casi a Castello del Matese, Santa Maria la Fossa,

37 i casi a Falciano del Massico, Prata Sannita,

36 i casi a Raviscanina,

35 i casi a Caianello, Pratella,

32 i casi a Castel Campagnano,

31 i casi a Galluccio,

30 i casi a San Potito Sannitico,

29 i casi a Conca della Campania, Pontelatone,

27 i casi a Marzano Appio,

25 i casi a Capriati al Volturno,

21 i casi a San Pietro Infine,

20 i casi a Castel di Sasso,

19 i casi a Baia e Latina, Fontegreca, Liberi, Santa Maria la Fossa,

18 i casi a Ailano, Giano Vetusto,

16 i casi a Dragoni, Gallo Matese, Tora e Piccilli,

13 i casi a Roccaromana, San Gregorio Matese,

10 i casi a Rocchetta e Croce,

9 i casi a Ciorlano, Valle Agricola,

6 i casi a Letino,

1 Casa circondariale.

In Campania continuano ad aumentare i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria.

Sono arrivati a 751, ieri erano 742, il 23 aprile, quattro giorni fa, 709.

In leggero calo il tasso di positività: oggi è del 21,18 rispetto al precedente 22,5. I nuovi positivi sono 10.785 su un totale di 50.908 test. Cinque nuove vittime, quattro nelle ultime 48 ore ed una registrata solo oggi. Stabili i posti occupati in intensiva, 40.

 

