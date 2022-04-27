19:38:37 Si continua a morire in provincia di Caserta: nelle ultime 24 ore sono decedute ben tre persone. Le brutte notizie non finiscono qui: cresce ancora il numero dei contagiati che è arrivato a 17040 con un più 134 rispetto a ieri.
Sono stati 1789 i nuovi positivi contro i 1652 guariti con un tasso di positività del 20,86%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.382 casi seguito da Aversa, con 933 casi
876 i casi a Marcianise,
713 i casi a Maddaloni,
645 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
488 i casi a Orta di Atella,
473 i casi a Sessa Aurunca,
402 i casi a Mondragone,
386 i casi a San Nicola la Strada,
379 i casi a Trentola Ducenta,
327 i casi a Castel Volturno,
326 i casi a Lusciano,
325 i casi a Frignano,
317 i casi a Capua,
315 i casi a Casal di Principe,
305 i casi a Parete,
292 i casi a San Marcellino,
276 i casi a Teverola,
269 i casi a San Cipriano d’Aversa,
256 i casi a San’Arpino,
253 i casi a San Felice a Cancello,
249 i casi a San Prisco,
226 i casi a Casagiove,
221 i casi a Santa Maria a Vico,
208 i casi a Alife,
202 i casi a Piedimonte Matese,
201 i casi a Teano,
199 i casi a Capodrise, Gricignano d’Aversa,
197 i casi a Casaluce,
185 i casi a Casapulla,
183 i casi a Macerata Campania,
176 i casi a Villa Literno,
168 i casi a Alvignano,
164 i casi a Calvi Risorta,
163 i casi a Succivo,
159 i casi a Vitulazio,
158 i casi a Curti,
155 i casi a Cesa,
153 i casi a Caiazzo, Recale,
151 i casi a Frignano,
149 i casi a Portico di Caserta,
134 i casi a Bellona,
129 i casi a Pignataro Maggiore, San Marco Evangelista,
125 i casi a Cellole, San Tammaro,
124 i casi a Carinola,
122 i casi a Sparanise,
121 i casi a Villa di Briano,
117 i casi a Grazzanise,
113 i casi a Carinaro,
102 i casi a Casapesenna,
101 i casi a Vairano Patenora,
98 i casi a Pietramelara,
92 i casi a Castel Morrone,
91 i casi a Arienzo, Francolise,
86 i casi a Cancello ed Arnone,
78 i casi a Mignano Monte Lungo,
66 i casi a Cervino,
63 i casi a Camigliano,
60 i casi a Gioia Sannitica,
58 i casi a Pastorano, Valle di Maddaloni,
56 i casi a Riardo,
54 i casi a Roccamonfina,
53 i casi a Castello del Matese, Pietravairano,
52 i casi a Piana di Monte Verna,
50 i casi a Ruviano,
46 i casi a Rocca d’Evandro,
42 i casi a Presenzano,
41 i casi a Formicola, Sant’Angelo D’Alife,
38 i casi a Castello del Matese, Santa Maria la Fossa,
37 i casi a Falciano del Massico, Prata Sannita,
36 i casi a Raviscanina,
35 i casi a Caianello, Pratella,
32 i casi a Castel Campagnano,
31 i casi a Galluccio,
30 i casi a San Potito Sannitico,
29 i casi a Conca della Campania, Pontelatone,
27 i casi a Marzano Appio,
25 i casi a Capriati al Volturno,
21 i casi a San Pietro Infine,
20 i casi a Castel di Sasso,
19 i casi a Baia e Latina, Fontegreca, Liberi, Santa Maria la Fossa,
18 i casi a Ailano, Giano Vetusto,
16 i casi a Dragoni, Gallo Matese, Tora e Piccilli,
13 i casi a Roccaromana, San Gregorio Matese,
10 i casi a Rocchetta e Croce,
9 i casi a Ciorlano, Valle Agricola,
6 i casi a Letino,
1 Casa circondariale.
In Campania continuano ad aumentare i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria.
Sono arrivati a 751, ieri erano 742, il 23 aprile, quattro giorni fa, 709.
In leggero calo il tasso di positività: oggi è del 21,18 rispetto al precedente 22,5. I nuovi positivi sono 10.785 su un totale di 50.908 test. Cinque nuove vittime, quattro nelle ultime 48 ore ed una registrata solo oggi. Stabili i posti occupati in intensiva, 40.