20:09:56 CASERTA. Quale Consigliere Comunale di Caserta, capogruppo Fratelli d’Italia, ho protocollato in data odierna interrogazione a risposta scritta in merito alla sospensione dei lavori di riqualificazione dell’area a verde attrezzata ex campo sportivo Fraz. San Clemente in Caserta.

Tale interrogazione ha la firma di tutti i dodici Consiglieri di minoranza, i quali a prescindere dai partiti o movimenti di appartenenza politica hanno ritenuto di condividere questa battaglia, e di questo sono a loro grato.

Al centro abbiamo messo tutti il bene della comunità casertana e, nel particolare, di una periferia, quella di San Clemente, che, come altre, è stata completamente abbandonata nel corso degli anni dall’Amministrazione targata Marino, chiedendo chiarezza sulla vicenda.

Nel merito, con l’odierna interrogazione abbiamo chiesto all’Assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo ed al Sindaco Carlo Marino le ragioni per cui i lavori sono stati interrotti ed entro quanto tempo verranno ripresi ove si continuasse a ritenere la legittimità delle opere deliberate, o entro quanto tempo verrà ripristinato lo status quo ante della piazza, consentendo ai cittadini di poterne liberamente usufruire ove, invece, si ritenesse, per le ragioni sollevate o per altre, illegittimo l’iter amministrativo conclusosi con l’approvazione degli stessi.

Abbiamo anche rappresentato che l’ingiustificata chiusura dell’area sta già arrecando gravi danni ai cittadini casertani sia sotto il profilo sociale, per non poter usufruire di uno spazio destinato ad essere aperto al pubblico, sia sotto il profilo strettamente economico, in quanto il Comune sta continuando a corrispondere all’Istituto Diocesano, proprietario dell’area, l’importo di euro mille al mese in base al contratto di locazione vigente.

Avv. Paolo Santonastaso

Al Presidente del Consiglio Comunale Dott. Lorenzo Gentile

Al Sindaco del Comune di Case1ia Avv. Carlo Marino

Ali'Assessore ai Lavori Pubblici Sig. Massimiliano Marzo

Interrogazione a 1·isposta scritta ex art. 28.3 del Regolamento delle attività consiliari del Comune di Caserta

OGGETTO: sospensione lavori di riqualificazione area a verde attrezzata ex campo sportivo Fraz. Sau Clemente in Caserta

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

premesso

che la Regione Campania nell'ambito del POR FESR Campania 2014/2020 - Programmi Integrati Città Sostenibile P.I.C.S. - Asse 10 - Sviluppo Urbano - Autorità Urbana di Case1ia, Azione 9.3.2., ammetteva a finanziamento il progetto dei lavori di "Riqualificazione area a verde attrezzata ex campo sportivo Fraz. San Clemente in Caserta";

con deliberazione di Giunta Comunale n.209 del 09.12.2019 veniva approvato il Progetto Definitivo;

con deliberazione di Giunta Comunale n.209 del 09.12.2019 veniva approvato il Progetto Definitivo; con determinazione dirigenziale n.474 del 17.03.2020, veniva approvato il Progetto

Esecutivo per l'importo complessivo di €.515.327,49, di cui €.394.264,33 per lavori, compreso €.15.497,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed€. 121.063,16 per somme a disposizione;

con determina a contrarre n.584 del 23.04.2020. parzialmente rettificata dalla determina n.1132 ciel 31.07.2020, si stabiliva di indire una procedura negoziata per l'atlìdarnento dell'esecuzione dei suddetti lavori dì riqualificazione;

in data 30.06.2021, risultava aggiudicataria provvisoria cieli' appalto relativo ai lavori cli

riqualificazione dell'area la ditta Cogienne s.r.l. con un'offe1ia ciel valore economico cli

€. 268.924,10, pari ad un ribasso del 29%, oltre€. 15.497,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pe1ianto per€. 284.422,09 quale importo contrattuale;

con determina n.1160 ciel 22.7.2021 la ditta Cogienne s.r.l. risultava aggiudicataria in

via definitiva dell'affidamento dei lavori;

considerato

che, rispondendo a precedente interrogazione presentata dal Consigliere Comunale, Avv. Paolo Santonastaso, circa la legittimità dell'opera deliberata con peculiare riferimento al consenso da parte dell'Istituto Diocesano Sostentamento Clero di Caserta, proprietario del terreno, ed alla fruibilità del finanziamento regionale rispetto ad un bene non rientrante nella dotazione patrimoniale del Comune, l'Assessore Massimiliano Marzo ha, seppur in maniera non analitica e poco dettagliata, sostenuto la fattibilità delle opere deliberate;

che, tuttavia, sono quasi due mesi che gli operai della società aggiudicataria non

risultano presenti in loco e i lavori risultano interrotti;

che, indipendentemente dalle ragioni per cui ad oggi sono stati interrotti i lavori, essendo la piazza in parola oggetto di contratto di locazione, in virtù del quale i cittadini casertani stanno continuando a conispondere ali'Istituto Diocesano l'importo di euro mille al mese, appare evidente che la mancata immediata definizione dei lavori, ove si ritenga legittimo l'iter amministrativo seguito, o il mancato immediato ripristino dello status quo ante ove, viceversa, si ritenga illegittimo l'iter amministrativo tenuto sino ad ora, stanno danneggiando la cittadinanza tutta sia sotto il profilo sociale (per non poter usufruire di uno spazio destinato ad essere aperto al pubblico) sia sotto il profilo strettamente economico, e, soprattutto, potrebbero integrare gli estremi del e.cl. danno erariale;

tanto premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri Comunali,

interrogano

l'Assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo ed il Sindaco Carlo Marino sui seguenti punti:

perché i lavori cli cui in premessa sono stati interrotti? - entro quanto tempo verrannò ripresi i lavori ove le SS.LL. continuassero a ritenere la legittimità delle opere deliberate, o entro quanto tempo venà ripristinato lo status quo ante della piazza. consentendo ai cittadini cli poterne liberamente usufruire ove, invece, le SS.LL. dovessero ritenere, per le ragioni sollevate dallo scrivente o per altre, illegittimo l'iter amministrativo conclusosi con l'approvazione degli stessi?

I Consiglieri Comunali