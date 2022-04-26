21:38:33 Una battuta d’arresto al progetto del biodigestore: la funzionaria della Regione Lucia Pagnozzi ha comunicato al Comune di Caserta la decisione di revocare il finanziamento in quanto il Comune non sarebbe in grado di completare il progetto entro fine anno.

Tale decisione non ferma però l’iter per il progetto per il quale è ancora in corso la Valutazione d’impatto ambientale.

Nella missiva al Comune di Caserta, la Regione sottolinea come lo stesso, nel caso in cui sussistessero i presupposti per la realizzazione, potrebbe essere finanziato con i fondi della programmazione 2021/2027.

La notizia viene commentata dal consigliere regionale e consigliere comunale Gianpiero Zinzi.

“Da anni in ogni sede avversiamo la decisione del Comune di Caserta di costruire un biodigestore in località Ponteselice, a pochi metri in linea d’aria dalla Reggia di Caserta. Un’ubicazione, a nostro avviso, dannosa per il turismo, per la vivibilità del rione Acquaviva e dell’intera Città, oltre che dei comuni limitrofi. Ma dove non prevale il buonsenso arriva - ancora una volta - l’incapacità di questa Amministrazione comunale. Marino ha perso l’ennesima occasione di riconoscere che la sua era un’idea fallimentare e di fare un passo indietro nell’interesse di Caserta. Se la revoca del finanziamento del progetto voluto fortemente dal sindaco salva la nostra Città da un disastro annunciato, dall’altro certifica l’inconcludenza di una Giunta che in quanto ad attrarre i finanziamenti è – questa sì – ‘maestra’. Bene la Regione Campania. Noi continueremo a difendere Caserta da questa Amministrazione”. Così il capogruppo Lega in Consiglio regionale e capo dell'opposizione di centrodestra al Comune di Caserta, Gianpiero Zinzi, in riferimento all'ultima nota della struttura di missione della Regione Campania inviata agli uffici comunali il 22 Aprile. La struttura regionale ha comunicato all’Ente comunale la revoca del finanziamento per il progetto di un impianto di trattamento della frazione organica a causa dell’incapacità dell'Ente di rispettare i termini indicati”.

Soddisfazione anche da parte della segreteria cittadina di Fratelli d’Italia con i consiglieri Paolo Santonastaso e Pasquale Napoletano.

«La Regione Campania ha ufficialmente revocato il finanziamento per il biodigestore che l’Amministrazione targata Marino aveva intenzione di installare in località Ponteselice, in quanto è stata certificata l’incapacità dell’Ente Comunale di raggiungere l’obiettivo entro il 31 dicembre 2022 – spiegano Fratelli d’Italia ha da sempre combattuto la scelta dell’Amministrazione di costruire un impianto del genere a pochi passi dal centro cittadino e, dunque, non può che manifestare la propria soddisfazione per la notizia appresa da qualche ora e si riserva di approfondire la questione. Trattasi, ove ce ne fosse ancora bisogno, dell’ulteriore esempio della incapacità e dell’improvvisazione dell’Amministrazione Marino, che, almeno questa volta, sono state utili ad evitare un sicuro scempio».