17:10:33 Continua a crescere il numero dei positivi in provincia di Caserta che arrivano a 16906 con un tasso di positività del 21,33%.
Sono stati 681 i nuovi positivi contro i 550 guariti. La buona notizia è che non si registrano morti.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.393 casi seguito da Aversa, con 940 casi
831 i casi a Marcianise,
670 i casi a Maddaloni,
660 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
468 i casi a Orta di Atella,
442 i casi a Sessa Aurunca,
421 i casi a Mondragone,
409 i casi a San Nicola la Strada,
365 i casi a Trentola Ducenta,
325 i casi a Frignano,
321 i casi a Capua, Castel Volturno,
320 i casi a Lusciano,
313 i casi a Casal di Principe,
287 i casi a Teverola,
286 i casi a San Marcellino,
284 i casi a Parete,
272 i casi a San’Arpino,
263 i casi a San Cipriano d’Aversa,
255 i casi a San Prisco,
254 i casi a San Felice a Cancello,
229 i casi a Casagiove,
216 i casi a Santa Maria a Vico,
211 i casi a Casaluce,
202 i casi a Alife,
197 i casi a Gricignano d’Aversa,
196 i casi a Piedimonte Matese,
193 i casi a Capodrise, Teano,
178 i casi a Vitulazio,
177 i casi a Macerata Campania,
176 i casi a Casapulla, Succivo,
174 i casi a Alvignano,
167 i casi a Villa Literno,
160 i casi a Calvi Risorta,
156 i casi a Frignano,
154 i casi a Caiazzo,
153 i casi a Curti,
151 i casi a Portico di Caserta,
147 i casi a Recale,
145 i casi a Cesa,
139 i casi a San Tammaro,
133 i casi a Pignataro Maggiore,
130 i casi a Cellole,
127 i casi a Villa di Briano,
126 i casi a Bellona,
121 i casi a San Marco Evangelista,
116 i casi a Carinaro, Sparanise,
111 i casi a Carinola, Grazzanise, Vairano Patenora,
109 i casi a Pietramelara,
101 i casi a Casapesenna,
89 i casi a Castel Morrone,
87 i casi a Arienzo,
84 i casi a Francolise,
83 i casi a Cancello ed Arnone,
70 i casi a Mignano Monte Lungo,
69 i casi a Cervino,
59 i casi a Gioia Sannitica,
56 i casi a Piana di Monte Verna,
55 i casi a Ruviano,
54 i casi a Camigliano, Pietravairano, Valle di Maddaloni,
53 i casi a Castello del Matese, Riardo,
49 i casi a Pastorano, Sant’Angelo D’Alife,
46 i casi a Roccamonfina,
45 i casi a Rocca d’Evandro,
42 i casi a Formicola,
40 i casi a Prata Sannita,
39 i casi a Presenzano,
38 i casi a Castello del Matese, Santa Maria la Fossa,
36 i casi a Raviscanina,
35 i casi a Pratella,
34 i casi a Falciano del Massico,
33 i casi a San Potito Sannitico,
32 i casi a Caianello,
31 i casi a Galluccio,
30 i casi a Marzano Appio, Pontelatone,
29 i casi a Castel Campagnano,
27 i casi a Capriati al Volturno,
26 i casi a Conca della Campania,
21 i casi a Baia e Latina, Castel di Sasso, San Pietro Infine, Santa Maria la Fossa,
20 i casi a Ailano,
19 i casi a Fontegreca, Giano Vetusto, Liberi, Roccaromana,
16 i casi a Dragoni, Tora e Piccilli,
15 i casi a Gallo Matese,
12 i casi a San Gregorio Matese,
11 i casi a Rocchetta e Croce,
9 i casi a Ciorlano,
8 i casi a Valle Agricola,
4 i casi a Letino.
Sono 4.456 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 19.796 test esaminati ieri.
Il tasso di incidenza si attesta al 22,5%, in lieve calo rispetto al 23,29 del giorno precedente.
Il bollettino della Regione segnala 15 nuove vittime, di cui 12 nelle ultime 48 ore e tre risalenti ai giorni precedenti. In aumento l'occupazione dei posti letto: i ricoveri nelle intensive sono 40 (+3), quelli in degenza 742 (+12).
Mariano Calazzo