Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

17:10:33 Continua a crescere il numero dei positivi in provincia di Caserta che arrivano a 16906 con un tasso di positività del 21,33%.

Sono stati 681 i nuovi positivi contro i 550 guariti. La buona notizia è che non si registrano morti.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.393 casi seguito da Aversa, con 940 casi

831 i casi a Marcianise,

670 i casi a Maddaloni,

660 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

468 i casi a Orta di Atella,

442 i casi a Sessa Aurunca,

421 i casi a Mondragone,

409 i casi a San Nicola la Strada,

365 i casi a Trentola Ducenta,

325 i casi a Frignano, 

321 i casi a Capua, Castel Volturno,

320 i casi a Lusciano,

313 i casi a Casal di Principe,

287 i casi a Teverola,

286 i casi a San Marcellino,

284 i casi a Parete,

272 i casi a San’Arpino,

263 i casi a San Cipriano d’Aversa,

255 i casi a San Prisco,

254 i casi a San Felice a Cancello,

229 i casi a Casagiove,

216 i casi a Santa Maria a Vico,

211 i casi a Casaluce,

202 i casi a Alife,

197 i casi a Gricignano d’Aversa,

196 i casi a Piedimonte Matese,

193 i casi a Capodrise, Teano,

178 i casi a Vitulazio,

177 i casi a Macerata Campania,

176 i casi a Casapulla, Succivo,

174 i casi a Alvignano,

167 i casi a Villa Literno,

160 i casi a Calvi Risorta,

156 i casi a Frignano,

154 i casi a Caiazzo,

153 i casi a Curti,

151 i casi a Portico di Caserta,

147 i casi a Recale,

145 i casi a Cesa,

139 i casi a San Tammaro,

133 i casi a Pignataro Maggiore,

130 i casi a Cellole,

127 i casi a Villa di Briano,

126 i casi a Bellona,

121 i casi a San Marco Evangelista,

116 i casi a Carinaro, Sparanise,

111 i casi a Carinola, Grazzanise, Vairano Patenora,

109 i casi a Pietramelara,

101 i casi a Casapesenna,

89 i casi a Castel Morrone,

87 i casi a Arienzo,

84 i casi a Francolise,

83 i casi a Cancello ed Arnone,

70 i casi a Mignano Monte Lungo,

69 i casi a Cervino,

59 i casi a Gioia Sannitica,

56 i casi a Piana di Monte Verna,

55 i casi a Ruviano,

54 i casi a Camigliano, Pietravairano, Valle di Maddaloni,

53 i casi a Castello del Matese, Riardo,

49 i casi a Pastorano, Sant’Angelo D’Alife,

46 i casi a Roccamonfina,

45 i casi a Rocca d’Evandro,

42 i casi  a Formicola,

40 i casi a Prata Sannita,

39 i casi a Presenzano,

38 i casi a Castello del Matese, Santa Maria la Fossa,

36 i casi a Raviscanina,

35 i casi a Pratella,

34 i casi a Falciano del Massico,

33 i casi a San Potito Sannitico,

32 i casi a Caianello,

31 i casi a Galluccio,

30 i casi a Marzano Appio, Pontelatone, 

29 i casi a Castel Campagnano,

27 i casi a Capriati al Volturno,

26 i casi a Conca della Campania,

21 i casi a Baia e Latina, Castel di Sasso, San Pietro Infine, Santa Maria la Fossa,

20 i casi a Ailano,

19 i casi a Fontegreca, Giano Vetusto, Liberi, Roccaromana,

16 i casi a Dragoni, Tora e Piccilli,

15 i casi a Gallo Matese,

12 i casi a San Gregorio Matese,

11 i casi a Rocchetta e Croce,

9 i casi a Ciorlano,

8 i casi a Valle Agricola,

4 i casi a Letino.

Sono 4.456 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 19.796 test esaminati ieri.

Il tasso di incidenza si attesta al 22,5%, in lieve calo rispetto al 23,29 del giorno precedente.

Il bollettino della Regione segnala 15 nuove vittime, di cui 12 nelle ultime 48 ore e tre risalenti ai giorni precedenti. In aumento l'occupazione dei posti letto: i ricoveri nelle intensive sono 40 (+3), quelli in degenza 742 (+12).

Mariano Calazzo

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:414 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:791 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:745 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next