15:10:40 CASERTA. Definito il programma delle Final Four del campionato open maschile di serie C, valido per l’assegnazione della Coppa Campania, la cui organizzazione è stata affidata dal Comitato Regionale Campano della Fip alla Ble Juvecaserta Academy.

La manifestazione si disputerà nel palasport di via Medaglie d’oro di Caserta, sarà ad ingresso libero e verrà aperta sabato 30 aprile, alle 17.30, dal confronto tra la Pallacanestro Salerno e la Geko Consulting S. Antimo, cui farà seguito alle 19.30 la gara tra la Ble Juvecaserta Academy e la Miwa Energia Benevento.

Domenica 1 maggio, alle 18.00, è prevista la finale tra le due formazioni vincenti ed a seguire la premiazione con la consegna della Coppa Campania.

Pr accedere al palasport di viale Medaglie d’oro è obbligatorio accreditarsi (gratuitamente) attraverso il sito web www.juvecasertacademy.it e scaricare il relativo ticket seguendo la procedura indicata.

Tanto nel rispetto delle attuali norme anti-covid, oltre che per preservare la sicurezza e la salute di tutti, considerando la situazione di emergenza sanitaria non ancora del tutto risolta.

L’accesso sarà consentito solo ed esclusivamente al nominativo inserito in fase di ordine di tale ticket sul sito web www.juvecasertacademy.it, presentando, inoltre, al momento del check-in, un documento di identità valido ed il green pass rafforzato.

Anche se muniti di ticket, se il nominativo fornito in fase di check-out non coinciderà con quello del documento presentato in fase di accettazione al palazzetto, non sarà consentito l’accesso.

Se due o più ticket presenteranno i dati della stessa persona, questi ultimi verranno eliminati e non permetteranno l’ingresso al palazzetto.

Sarà obbligatorio indossare la mascherina di tipo FFP2 per tutta la permanenza all’interno del palazzetto.