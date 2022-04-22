14:23:30 «Investiamo nel nostro pianeta: è questo il tema scelto per celebrare la Giornata della Terra che ricorre oggi 22 aprile.

Il tema del pianeta, della sua conservazione deve essere centrale nella vita di noi tutti con comportamenti corretti e rispettosi che devono essere accompagnati da azioni incise coordinate dalla politica tese alla salvaguardia del nostro patrimonio naturale. Il piano di bonifiche promosso da Regione Campania, i programmi di risanamento previsti dal Masterplan per la nostra costa sono segnali concreti di un’attenzione verso il mondo che ci circonda.

Grande attenzione va rivolta al mondo dell’agricoltura che, nell’immediato, è quello che ha pagato le conseguenze peggiore dovute ai cambiamenti climatici. Come Regione saremo vicini al comparto e ai consorzi di bonifica per le problematiche legate all’irrigazione». Lo dichiara Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del Gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania.