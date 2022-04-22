Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

12:47:12 "L'operazione 'Strade Sicure' ha dato finora un contributo fondamentale al ripristino della legalità e in termini di sicurezza urbana ed extraurbana in Campania attraverso il presidio del territorio.

La 'Terra dei Fuochi' ha ancora bisogno di attenzione e di una presenza costante e massiccia di uomini. Il piano del Ministro Guerini non tiene conto di questa e di altre emergenze di cui soffre il nostro territorio. La Campania non può permettersi altri tagli sulla sicurezza".

Così Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega e già presidente Commissione ‘Terra dei Fuochi ed Ecomafie’ della Regione Campania.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:364 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:742 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:712 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next