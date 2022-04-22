12:47:12 "L'operazione 'Strade Sicure' ha dato finora un contributo fondamentale al ripristino della legalità e in termini di sicurezza urbana ed extraurbana in Campania attraverso il presidio del territorio.

La 'Terra dei Fuochi' ha ancora bisogno di attenzione e di una presenza costante e massiccia di uomini. Il piano del Ministro Guerini non tiene conto di questa e di altre emergenze di cui soffre il nostro territorio. La Campania non può permettersi altri tagli sulla sicurezza".

Così Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega e già presidente Commissione ‘Terra dei Fuochi ed Ecomafie’ della Regione Campania.